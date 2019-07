Ces îles s'emboîtent telles des poupées russes

La minuscule île rocheuse de Vulcan Point se trouve dans un lac des Philippines. En dehors de la broussaille, il n'y pousse pas grand-chose. Bien que située dans un cadre magnifique, ce ne sont pas ses paysages qui impressionnent, mais sa situation géographique.

Une île sur une île sur une île

Vulcan Point est située dans un petit lac sur une île-cratère qui se trouve elle-même dans le lac cratère du volcan Taal. Toutes deux se trouvent sur l'île de Luçon, aux Philippines. La petite île à 70 kilomètres au sud de Manille, est l'une des très rares îles dans un lac, lui-même situé sur une île dans un lac sur une île.

Cette drôle de situation est comparable aux poupées russes. Quand on en ouvre une, on en trouve une plus petite à l'intérieur qui en cache une encore plus petite et ainsi de suite. Pour éviter de donner le vertige en les comptant, il faut savoir que Vulcan Point est une île de troisième ordre. Unique en son genre et longue de tout juste 75 mètres, elle a longtemps été considérée comme la plus grande île de troisième ordre.

Une île sans nom

On sait désormais que la plus grande sous-sous-sous île du monde fait environ quatre hectares. Sans nom, elle se situe sur une île dans le lac Nettilling, situé sur l'île de Baffin, au nord-est du Canada. Une autre île de troisième ordre a été découverte par le magazine CN Traveller. Elle se trouve dans la province canadienne d'Ontario, sur l'île Victoria, et pourrait bien être plus grande.

Les deux îles se situent dans le cercle polaire arctique et sont tellement isolées que sans doute aucun humain n'y a jamais mis les pieds. CN Traveller souligne que l'ensemble de l'île Victoria, d'une surface de 200 000 kilomètres carrés, ne compte que 2 000 habitants. Lors de nos recherches, on n'a pas trouvé d'autres îles de troisième ordre. Si d'autres venaient à être découvertes, ce serait sans doute par un accro de cartes sur Google Earth. Il est fort probable que celles-ci se trouvent également dans les grandes régions de lacs du nord du Canada.

Une seule île habitable de deuxième ordre

Longue d'environ un kilomètre et demi, Treasure Island est la plus grande île de deuxième ordre et est, quant à elle, habitable. Sans surprise, elle se trouve dans la province canadienne d'Ontario sur le lac Mindemoya situé sur l'île Manitoulin, se trouvant elle-même sur le lac Huron. Elle abritait jadis un camp touristique avant d'être rachetée par un entrepreneur. On ne recense aucun résident permanent sur l'île.

Aperçu des cabanes sur Treasure Island

(L'essentiel/mst)