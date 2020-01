Non, ce ne sont pas des pépites d'or en fusion

On n'avait jamais vu le Soleil d'aussi près. Basé à Hawaï, le télescope solaire Daniel K. Inouye est parvenu à réaliser des clichés de la surface de notre étoile avec une précision encore jamais atteinte. Les plus petits détails que l'on peut y discerner mesurent à peine 30 kilomètres, précise CNN. C'est microscopique, car le diamètre de cet astre est d'environ 1,4 million de kilomètres. Les données de ce télescope seront précieuses à la NASA et l'Agence spatiale européenne, qui cherchent à en savoir plus sur le Soleil et son rôle dans la météorologie spatiale.

En regardant ces images, on a l'impression de voir des pépites d'or en train de fondre. En fait, il s'agit de cellules de convection ayant chacune à peu près la taille de la France, et qui sont en perpétuelle évolution. Ces structures se déforment, apparaissent et disparaissent au gré des mouvements se produisant sous la surface du Soleil. Les parties les plus lumineuses sont celles où la matière solaire s'élève, la chaleur étant attirée vers la surface. Les zones plus sombres sont celles où le plasma se refroidit et s'enfonce.

JUST RELEASED! First image from the @NSF's Inouye Solar Telescope, this is the highest resolution image of the Sun's surface ever taken! #2020SolarVisionIt shows a pattern of "boiling" gas that covers the entire sun Full image and more: https://t.co/jihfNGVcsR @NatSolarObs pic.twitter.com/UqgsBGhkHp— AURA (@AURADC) January 29, 2020

Autrefois connu sous l'acronyme ASTS, le télescope solaire Daniel K. Inouye aura mis six ans pour sortir de terre et réaliser sa première photo. L'appareil est situé à 3 084 m d'altitude au sommet du mont Haleakala sur l'île de Maui. Son miroir de plus de quatre mètres de diamètre est capable de prendre des images du Soleil avec une résolution de 20 km. «Pour lever le voile sur les mystères du Soleil, nous devons être capable d'observer, à plus de 150 millions de kilomètres, ses plus petits phénomènes avec clarté», a déclaré Thomas Rimmele, directeur du télescope, dans un communiqué.

