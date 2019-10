Souriez: c'est la journée mondiale du sourire!

Ce vendredi 4 octobre, pas question de faire la tête et de se lever du pied gauche! C'est en effet la «Journée mondiale du sourire» qui tombe tous les premiers vendredi du mois d'octobre. Ce World Smile Day, qui fête cette année ses 20 ans, a été lancé par Harvey Ball en 1999.

Harvey Ball, c'est un artiste de Worcester, dans le Massachussets aux USA, qui a créé en 1963 le célèbre «smiley face» dans le but s'améliorer le moral des employés d'une société d'assurance américaine. Cettte petite frimousse jaune et souriante est devenue depuis un émoticône incontournable, symbole de bonne humeur de l'écriture numérique. On raconte même que ce sourire est devenu plus connu dans le monde que celui de Mona Lisa.

Le sourire, bon pour la santé

Harvey Ball est mort en 2001 et la fondation «Harvey Ball World Smile Foundation» a été créée en sa mémoire. Elle a pour slogan «Améliorons ce monde au travers d'un sourire» et est devenue le sponsor officiel de la

Une bonne occasion donc d'afficher une mine joyeuse ce 4 octobre (et le reste de l'année aussi!). D'autant que le sourire est bon pour la santé. Il active en effet 17 muscles du visage, ce qui atténue l'apparition de rides. Il est un excellent remède contre les maladies cardiovasculaires puisque selon des études, rire 10 à 15 minutes par jour équivaut pour le coeur au même effort que monter à pied 3 ou 4 étages d'escaliers. En outre, quand on sourit, on stimule dans notre cerveau la production d'endorphine, qui permet de réduire la perception de la douleur.

(L'essentiel)