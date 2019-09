Une semaine offerte sur une île, ça vous tente?

Avec un peu de chance, vous pourriez passer vos prochaines vacances d'été sur une belle petite île privée en Suède et ce, à titre gratuit. Tout part d'une idée lancée par le Suédois et propriétaire de «Ideas Island», Fredrik Härén, auteur notamment de «The Idea Book» (un livre d'idées). Pour cela, il suffit de lui soumettre une idée convaincante.

En tant qu'écrivain, Fredrik Härén sait à quel point il est important, pour des personnes créatives, d'avoir un lieu de retrait, dans lequel elles peuvent laisser libre cours à leur créativité. Le Suédois a fait l'acquisition de deux îles à proximité de Stockholm, une pour ses propres besoins et une autre pour des hôtes de passage, l'objectif étant de «donner à un maximum de personnes la possibilité de se retrouver seules sur une île pour y développer leurs idées», comme il le déclare sur son site Internet.

Seul(e) ou en groupe

L'île, qui porte le nom de «Ideas Island», dispose d'une plage de sable, d'un ponton et de cabanes typiquement suédoises. Avis aux amateurs! Pour avoir le droit d'y séjourner, il suffit de postuler en ligne sur le site Internet en soumettant son idée à Fredrik Härén.

L'heureux(se) élu(e) sera libre de se rendre sur l'île seul(e) ou accompagné(e) d'un maximum de cinq autres personnes et pourra y séjourner durant une semaine, éventuellement plus s'il ou elle arrive à justifier de la nécessité d'y rester plus longtemps. Selon Fredrik Härén, «nul besoin d'être un(e) professionnel(le)». Ce qui compte pour lui, c'est que la personne ait une bonne idée et qu'elle aie envie de s'investir dans son projet.

Fredrik Härén est amateur d'îles. Au point de passer au moins deux mois par an sur la sienne. «Ideas Island» est un projet à but non lucratif, grâce auquel le Suédois souhaite simplement «offrir quelque chose en retour». Il n'a jamais été question de réclamer de l'argent en échange d'un séjour sur l'île. «Si nous laissions les hôtes payer, cela enlèverait toute la magie des lieux. Ce serait ennuyeux et surtout non créatif», dit-il.

