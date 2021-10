Saveurs gastronomiques pour tout le monde

Mettre à l’honneur de bons produits de qualité, c’est le mantra de Gault&Millau et de Delhaize. L’éditeur de guides gastronomiques et l’enseigne de grande distribution se sont associés depuis plusieurs mois pour mettre en pratique cette vision commune, notamment au Luxembourg.

Tout a commencé avec le concours du «Chef du Mois». Un chef, ou une cheffe, est ainsi invité chaque mois à venir faire ses courses chez Delhaize. Avec les ingrédients récoltés, il crée une recette qui est ensuite disponible sur le site Internet de Gault&Millau.

C’est ainsi qu'un ceviche de bar, avocat et patate douce a été présenté en juillet. Et pas n’importe lequel! Celui du chef Louis Linster, qui avait remporté le titre de «Jeune chef de l’année 2021» attribué par «Gault&Millau». La sélection du mois de septembre ravira quant à elle les amateurs de cuisine italienne. C’est en effet le chef italien Roberto Fani, basé à Roeser, qui a été distingué le mois dernier.

«Coup de Cœur Gault&Millau»

On salive rien qu’à lire sa recette de gnocchis de pommes de terre, pesto de basilic et palourdes. Et la collaboration entre Gault&Millau et Delhaize ne s’est pas arrêtée là. «Pour la fin de l’année, nous allons présenter une sélection de produits qualitatifs à des prix accessibles, proposés par Delhaize», explique Marc Declerck, Managing Director de Gault&Millau.

Vous trouverez ainsi dans les enseignes du groupe un «Corner Gault&Millau», avec une vingtaine de produits estampillés d’une pastille «Coup de Cœur Gault&Millau». Une partie de la savoureuse sélection concerne des produits déjà vendus par l’enseigne de grande distribution.

«Nous avons ajouté une sélection de nouveaux produits à la gamme Delhaize, précise Marc Declerck. On s’engage sur eux, ce sont des produits qu’on aime!».

Pour tous les porte-monnaies

Pour cette fin d’année 2021, la sélection se veut particulièrement variée. Des ingrédients festifs tels que du champagne ou également du caviar seront proposés pour coller à la période des fêtes. Mais des produits du quotidien feront également partie de la sélection, comme des fromages ou des viandes.

Faire découvrir aux consommateurs de nouveaux produits qualitatifs et savoureux, c’est l’esprit de cette collaboration. Mais attention, Marc Declerck rappelle que cette ambition n’est pas élitiste: les ingrédients choisis seront accessibles à tous les porte-monnaies.

«C’est un honneur pour nous d’avoir la confiance de Delhaize, assure le Managing Director de Gault&Millau. J’espère que les clients seront heureux de découvrir tous ces beaux produits!».

(L'essentiel)