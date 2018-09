«Dois-je le revoir? C’est vrai qu’il est sympa et qu'il a un beau sourire. Mais il porte des Stan Smith, c’est pas un peu has-been? Et puis il a bu un cocktail tiki. Non mais, quelle idée!» Oui, le marché de l’amour est très concurrentiel. Nos exigences augmentent proportionnellement à la demande. Tinder et les autres sites de rencontres sont un tel vivier qu’on a tendance à zapper rapidement. Parfois trop vite. Par exemple, cet homme rencontré cette semaine n’a pas fait tout juste (les chaussures, par exemple) mais il a pourtant du potentiel. Voici quelques pistes pour se décider.

La boisson On valide un type qui commande un cocktail. Déjà, c’est une preuve de curiosité. Il aime l’inconnu. Il aime la mode, et son magazine préféré s’appelle «GQ». Par contre, celui qui boit la même chose que vous quoi qu'il arrive, il faut l’éviter.

Quant à celui qui commande de la bière ou du vin, c’est une valeur sûre. Classique, mais acceptable. Petit bémol pour celui qui exige une bière artisanale ou une IPA. Il n’essaie pas un peu de se la ramener? Sûrement un hipster qui ne boit que du café filtre le matin. Pire, celui qui commande du vin naturel et qui offre la théorie qui va avec: «bla-bla-bla sans sulfite… bla-bla-bla… aucune action dénaturante…» Attention piège des lendemains pourris.

Le look In vino veritas, dit-on, mais elle est aussi dans les habits. On donne clairement une seconde chance à celui qui arrive en jean et t-shirt. Simple et efficace. La chemise blanche, par contre, à moins de sortir du travail, ce n’est pas possible. Même si cela en a l’air, un rencard n'est pas un entretien d’embauche. Vu que l’hiver arrive, méfiance avec ceux qui portent des doudounes sans manche! Un non-sens.

Il y a des signes qui ne trompent pas. D’entrée de jeu, on élimine celui qui a l’air sale, celui qui porte des bermudas toute l’année et celui qui porte un T-shirt à message comme: «Rock’and’Roll is my life».

La conversation Au-delà de ce qu’il boit et de ce qu’il porte, il y a un élément essentiel: ce qu’il dit. C’est la matière première de votre potentielle future relation. Évidemment, inutile de dire que s'il est drôle, il faut lui donner un second rendez-vous. À contrario, il faut laisser une chance aux taiseux. Ils sont mystérieux, ils n’ont pas peur des silences et ils donnent envie de creuser. Il y a des chances pour qu’il soit tendance emo hipster mais peu importe, il est intriguant.

Si le homme parle beaucoup trop de lui et qu’il ne pose des questions uniquement pour en avoir en retour, on ne signe pas de contrat pour un deuxième rendez-vous. D’ailleurs, c’est typiquement le genre d'homme qui boit du vin naturel.

(L'essentiel/Marie-Adèle Copin)