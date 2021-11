«Une île dans le ciel» a vu le jour à Dubaï

Dubaï, terre de tous les records. Après la plus haute tour de la planète (NDLR: La Burj Khalifa, 828 mètres), les archipels artificiels et l'Exposition universelle à laquelle participe le Luxembourg, la très effervescente ville des Émirats arabes unis peut désormais se targuer d'avoir la piscine à débordement avec vue la plus haute du monde.

Située à 200 mètres de hauteur, la «Aura Skypool» offre une vue imprenable à 360 degrés sur la «skyline» de Dubaï. Un nouveau brin de magie dans la métropole situé au 50e étage d'un immeuble de luxe qui abrite également l'hôtel St-Regis, sur la «Palm Jumeirah».

Qualifié «d'île dans le ciel», ce lieu de détente est accompagné d'un bar à cocktails et d'un service restauration pour garantir une expérience tout confort. Les prix d'entrée vont d'une quarantaine d'euros à 150 euros, selon le moment de la journée et l'accès aux différents services. Une autre attraction à expérimenter pour les voyageurs du Luxembourg, toujours plus nombreux à découvrir cette merveille de modernité dans la péninsule arabique...

(th/L'essentiel)