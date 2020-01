Le charme de la capitale anglaise

Que l'on y soit déjà allé ou pas, nous avons tous déjà vu Londres, tellement la capitale anglaise est présente dans les films, les séries télévisées, les dessins animés.

Parmi les bâtiments les plus connus de la ville, il y a le Palais de Westminster, sa tour-horloge et sa grande cloche, Big Ben. Une croisière sur la Tamise, le fleuve qui traverse Londres, permet de voir la ville sous un angle différent et de découvrir les différents ponts emblématiques: Tower Bridge, London Bridge et Millenium Bridge.

Un incroyable patrimoine culturel

S'il y a un endroit où la vue sur la ville est imprenable, c'est bien depuis le London Eye, grande roue à proximité de la Tamise. Pour une vue encore plus belle, l'idéal est de monter à bord de la cabine, à la tombée de la nuit, et découvrir Londres totalement illuminée.

Située à deux pas de Tower Bridge, sur la rive nord de la Tamise, Tower of London ravira les amateurs d'histoire. La forteresse médiévale du XIe siècle ayant servi de prison et de refuge abrite notamment les Joyaux de la Couronne britannique. La capitale compte également de très nombreux musées: The National Gallery et ses très célèbres tableaux comme «Les Tournesols», d'un certain Vincent Van Gogh.

Le bonheur des amateurs de shopping

Plus de 80 000 spécimens d'animaux, de plantes, de pierres et de minéraux sont à découvrir au National History Museum. Rencontrez les personnalités plus vraies que nature au musée de Madame Tussauds et plongez-vous dans l'univers du plus célèbre des détectives privés, Sherlock Holmes, au 221B Baker Street.

Londres compte également de très nombreux parcs: Hyde Park, Regent Park, St-James' Park, Kensington Park. Des lieux parfois utilisés pour des concerts mais aussi pour y faire du sport, se détendre, passer des moments en famille, apercevoir de très nombreux écureuils, parfois peu farouches.

Les amateurs de shopping trouveront à coup sûr leur bonheur, que ce soit à Covent Garden, Oxford Street avec des nombreux magasins connus, Regent Street et ses boutiques de mode abordables, les articles vintage à Notting Hill ou plus chic à Bond Street et Mayfair.

(L'essentiel/ Marion Mellinger)