Attention à certains compléments alimentaires

L'Agence de sécurité sanitaire (Anses) évoque «un risque» pour leur santé des personnes concernées. En France, ces compléments alimentaires, présentés comme pouvant soulager les douleurs articulaires (arthrose, rhumatisme...) «connaissent un essor important», relève vendredi l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation. Ces allégations, pas plus que celles prétendant le maintien d'une articulation normale ou de sa souplesse, ne sont ni étayées ni admises sur les boîtes des compléments alimentaires, souligne Aymeric Dopter, de l'Anses.

Des effets indésirables - atteintes hépatiques, troubles digestifs et cutanés tels que des éruptions, des démangeaisons, des purpuras (lésions hémorragiques de la peau) - susceptibles d'être liés à la consommation de ces produits ont été recensés par le dispositif de surveillance de «nutrivigilance» de l'Anses qui s'est penchée sur le sujet. Elle déconseille à certaines catégories de la population de consommer ces produits dans lesquels ces substances sont souvent associées.

Plusieurs millions de personnes concernées

Il s'agit des diabétiques ou pré-diabétiques, des personnes traitées par des anticoagulants de type anti-vitamine K (dans les deux cas à cause de la glucosamine), des asthmatiques ainsi que des allergiques aux crustacés ou aux insectes (glucosamine extraite de carapace de crustacés). Ces compléments sont également déconseillés aux personnes qui doivent surveiller la teneur en sodium de leur alimentation comme les insuffisants cardiaques, ou le potassium ou le calcium, car ces compléments peuvent en être une source importante.

Les femmes enceintes ou allaitantes et les enfants doivent également ne pas en prendre, en raison de l'insuffisance des données sur la sécurité de ces produits. Cette recommandation d'éviter ces compléments alimentaires à base de glucosamine et/ou de chondroïtine sulfate concerne au total plusieurs millions de gens. De façon générale, l'agence recommande de discuter avec son médecin de l'intérêt de prendre des compléments alimentaires et, en tout cas, de le prévenir si on en prend.

L'Anses recommande «que des mesures soient prises par les fabricants afin de mieux informer le consommateur sur les risques liés à la consommation de ces compléments alimentaires par ces populations spécifiques». Enfin, elle estime nécessaire que les doses maximales journalières autorisées de glucosamine et de chondroïtine sulfate dans les compléments alimentaires soient harmonisées au niveau européen sur la base de données de sécurité issues d'études d'innocuité robustes - aujourd'hui manquantes - pour ces deux composés.

(L'essentiel/afp)