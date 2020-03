Gros moment de malaise en pleine visioconférence

Crise sanitaire mondiale oblige, les employés du monde entier découvrent avec plus ou moins d'enthousiasme les joies du télétravail. Les plus convaincus apprécient tout particulièrement le confort de pouvoir travailler en pyjama, de bénéficier de toilettes privées ou d'avoir le frigo à portée de main. Reste une épreuve difficile à gérer pour les néophytes du «home office»: les visioconférences.

Une jeune femme visiblement peu habituée à cette pratique risque de s'en souvenir encore longtemps. Une vidéo partagée sur Facebook et massivement relayée montre une dizaine de collaborateurs en pleine séance via visioconférence. Une femme s'adresse à ses collègues, tous installés devant leur ordinateur dans leur salon, leur bureau, ou même leur voiture.

Rires nerveux, gesticulations désespérées

Sur la gauche de l'écran, l'une des membres de l'équipe porte son laptop et déambule chez elle. Soudain, on la voit entrer dans une pièce, baisser son pantalon et s'asseoir sur les toilettes, sans faire attention à l'orientation de sa caméra. Les réactions de ses collègues valent le détour: certains pouffent nerveusement, d'autres gesticulent dans le vide ou se mettent une main sur le front.

Se rendant compte que la caméra est pointée sur elle, la malheureuse s'empresse de la recouvrir. «Je n'ai rien vu», assure un collègue bienveillant. «Pauvre Jennifer», ajoute une autre employée. Gageons que la Jennifer en question ne sera pas fâchée de rester encore quelques semaines éloignée du bureau.

(L'essentiel/joc)