Le onsen, l’art de la détente zen à la japonaise

Une salle recouverte de carreau, à l’atmosphère baignée de vapeur. Ou en extérieur, avec vue sur le paysage environnant. Des gens, nus, avec une petite serviette blanche s’affairent. Après s’être récurés de fond en comble assis sur un petit tabouret, ils vont se plonger dans des bains d’eau chaude, voire brûlante.

En tenue avant de plonger dans l’eau



Que ce soit au onsen ou au ryokan, le yukata, un kimono d’intérieur au tissu léger, est de mise. On le porte comme un peignoir. Attention, il faut mettre le côté gauche devant le côté droit, qui repose sur la poitrine. Le sens inverse est généralement porté lors des funérailles. À éviter, donc. Si vous n’avez pas de yukata, pas de problème, tous les onsen en proposent à leurs clients. Comment aller au Japon?



Une fois que les confinements et autres quarantaines seront enfin terminées, on pourra partir du Findel pour aller jusqu'au Japon, avec un changement à Paris, Francfort, Londres ou encore Amsterdam. Comptez au moins 14h30 de voyage si vous avez une connexion efficace. Une fois à Tokyo, les premiers onsens ne sont pas très loin. Hakone, par exemple, est à une petite heure et demie de train de Shinjuku, au cœur de Tokyo.

Bienvenue dans un onsen, les sources d’eau thermale du Japon. Chauffées grâce à l’activité volcanique dans le sous-sol nippon, les eaux de onsen constituent un pan primordial de l’activité touristique dans tout l’archipel. On compte ainsi, dans le pays, plus de 3 000 stations thermales dans lesquelles les Japonais aiment à venir se relaxer, seuls, en famille ou entre amis, pour un week-end ou un après-midi.

La gastronomie aussi

Pour le touriste, aller au onsen constitue une plongée dans la culture japonaise, la tradition remontant à des siècles et les bâtiments des onsen étant souvent de superbes immeubles aux toits japonais, comme le Dogo onsen (photo ci-contre) à Matsuyama. On s’y baigne depuis le VIIIe siècle et la version actuelle du bâtiment principal date du XIXe siècle.

Partout au Japon, dans les bassins, on ressent l’essence de la culture japonaise. Le zen rythmé des papotages des personnes âgées et des rires des enfants résument un peu l’ambiance du pays. Et sa culture gastronomique aussi. En effet, qui dit onsen dit souvent ryokan, ces hôtels traditionnels où l’on dort sur de fins matelas posés à même les tatamis. On y prendra la demi-pension, tant on y mange bien. Les repas en ryokan sont souvent au niveau de la gastronomie la plus fine et présentent l’éventail des spécialités culinaires d’une région. De nombreux onsen-ryokan proposent des bains au sein de l’hôtel.

Des règles de savoir-vivre

Mais attention! Avant d’aller se plonger dans les bassins brûlants, il faut connaître quelques règles de savoir-vivre, élémentaires pour les Japonais. D’abord, on se déchausse, puis on se sépare. Les hommes d’un côté, les femmes de l’autre. Ensuite, on se déshabille et on se lave de fond en comble sur un petit tabouret inconfortable. Les Japonais se savonnent soigneusement et intégralement, puis se versent de l’eau pour se nettoyer.

Une fois bien propre, on peut aller dans l’eau, avec comme seul accessoire une petite serviette blanche, qui ne devra pas entrer dans le bassin mais pourra être posée sur la tête. Attention, si vous êtes tatoués, renseignez-vous avant d’aller au onsen. Souvent, les tatouages sont mal vus, associés à la mafia locale. Certains onsen, notamment depuis la Coupe du monde de rugby acceptent les personnes tatouées, mais ils restent rares. Dans d’autres, les petits tatouages peuvent être masqués s’ils restent relativement discrets.

Quelques explications sur comment aller au onsen:

(Jérôme Wiss/L'essentiel)