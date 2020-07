La maison de rêve de Barbie est à vendre

Cette propriété hors du commun a fait des vagues sur Twitter ces derniers jours et il y a une bonne raison à cela: la maison dispose de sept chambres à coucher, de 14 salles de bain/WC et d’une fabuleuse superficie de 1 150 m2. Elle se trouve au Vintage Club, un country club exclusif dans la luxurieuse vallée de Coachella, en Californie.

Ce petit bijou a été construit en 1989, sur un terrain de 6 000 m2. On y trouve bien évidemment une piscine, dans laquelle se déversent diverses cascades, ainsi qu’un petit lagon. «Il s’agit sans conteste d’une propriété très spéciale. Elle a été construite par des propriétaires de casino de Las Vegas, d’où les couleurs rose et fluo un peu partout. C’est une véritable œuvre d’art, témoin d’une époque», déclare Ed Borquez, agent immobilier chez Pacific Sotheby’s International Realty.

Du rose et du fluo

L’entrée principale passe sous une pergola rose. Des sculptures et des murs de pierre indiquent la voie à suivre. À l’intérieur, on trouve une grande «zone de divertissement» de plus de 500 m2, avec des coins canapés, un piano et un billard. Côté éclairage, on a opté pour du rose fluo, bien sûr. Tout comme pour la table de billard et la moquette. Un jacuzzi intérieur, un sauna et un bar viennent compléter cet espace de détente.

On a gardé le même concept de couleur dans les deux cuisines intérieures. La cuisine principale est peinte dans les tons rose pastel, alors que la plus petite est rose vif. Il y a également une cuisine extérieure qui passerait presque inaperçue au niveau des couleurs, avec vue sur la piscine. Il n’existe malheureusement pas de photo de la chambre à coucher principale, mais elle est décrite comme étant «delightfully excessive» («délicieusement dans l'excès»).

Un espace piscine comme à l’hôtel

Les espaces extérieurs de la villa de Barbie sont dignes de ceux d’un hôtel. On y trouve des cascades d’eau, des bars en bord de piscine et toute une série de parasols de couleur rose. Dans l’une des grottes qui entourent la piscine, on trouve non seulement un autre bar, mais également un stand de glaces. Le vendeur ou le fabricant de glaces n’est toutefois pas compris dans le prix de vente de 5,99 millions de dollars.

Évidemment, la villa ne serait pas complète sans son annexe pour les invités et son garage pouvant accueillir près de 20 véhicules. Reste à savoir si la maison ressemblera encore à cela une fois qu’elle sera passée aux mains du nouvel acquéreur. «Le propriétaire actuel serait prêt à emporter une partie des équipements et de la décoration si celle-ci n’était pas au goût de l’acheteur», précise Ed Bourquez.

