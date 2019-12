La Nouvelle-​​Zélande, lointaine mais belle

C'est l'été à l'autre bout du monde dans la Terre du long nuage blanc comme l'appellent les Maoris. La Nouvelle-Zélande est bien loin de la vieille Europe. Mais les voyageurs entreprenant les plus de 24 heures de vol qui sont nécessaires pour s'y rendre seront récompensés par la découverte de splendides paysages contrastés.

Ce pays d’Océanie a été forgé par un passé tectonique mouvementé. Il est composé de deux îles principales. Celle du nord est surnommée «l'Île fumante» en raison de ses volcans, geysers, cratères, de son parfum de soufre. Un potentiel géothermique qui a permis l'installation de spas pour se délasser. Celle du sud, «l'Île de Jade», abrite son lot de crêtes enneigées et de glaciers. Mais la Nouvelle-Zélande se décline aussi en forêts subtropicales, en prairies où paissent des ribambelles de moutons, en vignobles qui serviront notamment à produire du Sauvignon blanc, en villes branchées… Avec 15 000 km de côtes, la Nouvelle-Zélande compte de nombreuses plages de sable fin, mais aussi de très beaux fjords.

Un kiwi comme emblème national

Sur ce fabuleux terrain, le visiteur s'adonnera au kayak, à la spéléologie, à la randonnée. Il découvrira les vers luisants qui tapissent les grottes de Waitomo, de gros lézards, de minuscules pingouins bleus et de sympathique kiwis, l'oiseau emblème de la Nouvelle-Zélande.

D'autres aimables Kiwis sont à rencontrer car c'est le surnom des Néo-Zélandais et ils sont chaleureux. Leur culture a été influencée par les Maoris, premiers habitants de la péninsule. D'eux, on connaît le haka, danse guerrière pour impressionner l'adversaire popularisée par les rugbymen, les All Blacks.

Dans ce pays capitale de l'Ovalie, aller voir un match est un incontournable. L'AMI Stadium de Christchurch, bâti en 1880, et l'Eden Park à Auckland, ouvert en 1900, sont les stades les plus mythiques, mais on pourra voir des matches dans le moindre village.

(Séverine Goffin/L'essentiel)