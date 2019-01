Voici la villa la plus chère des États-​​Unis

Dans le quartier de Beverly Hills à Los Angeles, mieux vaut avoir les moyens. D'après Google, le prix d'une nuitée dans un hôtel 3 étoiles atteint 237 euros et il faut débourser en moyenne 500 euros pour loger dans un 5 étoiles. C'est le mélange exclusif de rues commerçantes huppées (Rodeo Drive), d'une nature luxuriante (espaces verts et palmiers à perte de vue) et de vastes espaces privés (surtout dans les villas qui trônent à tous les coins de rues) qui fait de Beverly Hills un lieu convoité par les stars.

Avant Madonna, qui y possède une villa, des célébrités telles que Walt Disney ou Charlie Chaplin y avaient déjà élu domicile. Mais la proximité des personnalités se reflète dans le prix de l'immobilier. À Beverly Hills, le prix du mètre carré – de l'ordre de 16 000 dollars – est quatre fois plus élevé que dans d'autres quartiers de Los Angeles. Pour y louer un bien, les résidents doivent débourser au minimum 7 500 dollars par mois.

Les villas voisines font figure de maisons de poupée

Ceux qui pensent qu'un loyer mensuel de 6 200 euros est exorbitant n'ont encore rien vu. Sur les hauteurs de Beverly Hills, la villa Palazzo di Amore est actuellement disponible à la location pour la modique somme de 332 000 euros par mois. En saisissant l'adresse dans Google Maps, on tombe sur une propriété qui ferait presque passer les propriétés voisines – elles-mêmes d'impressionnantes villas – pour des maisons de poupée.

Mais le Palazzo di Amore ne serait pas la location la plus chère des États-Unis s'il ne défiait pas tous les superlatifs. Située en amont d'un vignoble, l'immense propriété se compose d'une habitation principale comprenant 12 chambres et 23 salles de bains, une cave à vin d'une capacité de 3 000 bouteilles, une annexe pour les invités, des maisons pour les employés, un court de tennis avec projecteurs et un spa avec hammam.

À en croire l'agence immobilière, il y aurait suffisamment de place pour accueillir 200 invités à dîner, le terrain disposant de 150 places de parking. Comme le mentionne l'agence, il ne fait aucun doute que «le Palazzo di Amore est unique en son genre». Petite remarque en guise de conclusion: Si vous trouvez le prix du loyer trop élevé, sachez qu'il vous est possible de devenir le propriétaire exclusif du bien contre la somme de 114 millions d'euros.

(L'essentiel/age)