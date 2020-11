«Là pour tendre la main aux avocats en difficultés»

Maître Valérie Dupong est l’invitée de Jean-Luc Bertrand tout au long de cette semaine dans la séquence «Story» de L’essentiel Radio. C’est depuis peu la nouvelle bâtonnière de l’ordre des avocats au Luxembourg. «Mon rôle de bâtonnière est multiple», a-t-elle d’emblée affirmé sur nos ondes. «Pour donner quelques exemples, je suis la cheffe de l’ordre des avocats, je préside les réunions du conseil de l’ordre, je préside l’assemblée générale une fois par an, j’ai des pouvoirs disciplinaires envers mes confrères, je contrôle mes confrères et je représente aussi le barreau à l’extérieur». Valérie Dupong a-t-elle été élue ou nommée dans ses nouvelles fonctions ? «C’est une élection, mais c’est difficile à expliquer», a-t-elle reconnu. «Ce sont des avocats qui ont déjà passé leurs examens d’avoués qui sont donc les électeurs».

Comment retrouver la «Story» de Jean-Luc Bertrand sur «L'essentiel Radio»?



Seulement six femmes ont occupé cette position au Grand-Duché. «Si j’étais méchante, je dirais que « c’est la faute aux hommes», a déclaré avec ironie la nouvelle bâtonnière. «Mais comme je suis plutôt une fille gentille, je vais vous expliquer… La première femme avocate a été assermentée au Luxembourg en 1923. La deuxième en 1927. Et si mes souvenirs sont exacts, la troisième, c’était après la 2e Guerre mondiale. Donc, en fait, il faut savoir que ça ne fait qu’une bonne vingtaine d’années que les choses ont commencé à s’équilibrer. Il faut donc comprendre qu’il y avait moins de femmes en rang pour devenir bâtonnière que d’hommes». Quelles sont les priorités de la bâtonnière Valérie Dupong ? «Défendre la profession et ses principes essentiels», a-t-elle souligné. «Mais aussi tendre la main aux avocats en difficultés».

Valérie Dupong en quelques questions

Mon premier job ? C’était de vendre des bijoux dans un stand disposé dans la Grand-Rue à Luxembourg-Ville. Je ne me souviens plus vraiment comment j’ai dépensé ce premier salaire, mais cela devait sûrement être pour des vêtements ou des livres. Pour le plaisir.

Pour son tout premier titre de la semaine, Valérie Dupong a choisir d’intégrer à sa playlist le titre «Mr. Blue Sky» d’Electric Light Orchestra. «C’est un des thèmes des «Guardians of the Galaxy», un de mes films préférés. J’adore tous les personnages «Marvel». Tous les films, toutes les séries… J’adore le mélange entre action et fiction».

La playlist de Valérie Dupong

(Frédéric Lambert / L'essentiel )