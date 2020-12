«Le Luxembourg? 100 000 emplois en Moselle»

Maire Metz, président de Metz-Métropole, patron des maires de Moselles, François Grosdidier est l’invité de Jean-Luc Bertrand tout au long de cette semaine. «Ce n’était pas ma première prise de fonction», a-t-il rappelé sur nos ondes, «mais cette année 2020 était compliquée. Déjà avec trois mois de retard sur le calendrier prévu (pour les élections municipales en France, en raison de l’épidémie de Covid-19), arriver en plein été alors que beaucoup de collaborateurs partent en vacances, et de grandes difficultés pour rencontrer physiquement le personnel, sans oublier les grandes difficultés financières».

«Avant la Covid, ce n’était déjà pas simple, car les caisses étaient vides à Metz», regrette François Grosdidier, «mais avec une dégradation des comptes, plus de dépenses qui n’étaient pas prévues… Rien que les masques, c’est 100 000 euros/mois, et avec moins de recettes, et il y en aura encore moins l’année prochaine en 2021 et la suivante, car on va avoir un effet sur les impôts économiques de la Métropole. Effectivement, ce n’est pas simple». De la part de ses prédécesseurs, François Grosdidier n’a donc pas pu bénéficier du moindre héritage financier. «J’aurais préféré succéder à Jean-Marie Rausch (maire de Metz pendant 37 ans, de 1971 à 2008), mais là, les caisses étaient vides, et là, même l’argent qui devait rentrer pour financer le minimum a été réduit par la Covid».

Mais que représente le Luxembourg pour le maire de Metz ? «C’est un voisin et c’est un atout extraordinaire», souligne François Grosdidier, «car il se produit un phénomène mondial de prospérité au Luxembourg qui fournit de l’emploi à 100 000 Mosellans, qui continuent à habiter et à dépenser en Moselle. C’est une aubaine extraordinaire, c’est comme si une énorme usine s’était implantée. On a perdu 100 000 emplois dans l’industrie lourde en deux générations et on les retrouve au Luxembourg. Les relations entre Metz et le Grand-Duché doivent donc être harmonieuses. Je ne comprenais pas les discours de mes prédécesseurs qui attaquaient Luxembourg, comme s’il nous volait nos impôts, ou comme s’il nous volait notre main-d’œuvre qualifiée, car c’est tout bénéfice des deux côtés de la frontière. Et je crois qu’il faut cultiver ça».

Réécoutez la séquence du lundi 21 décembre 2020

François Grosdidier en quelques questions

Un souvenir de vos 18 ans ? J’étais l’enfant-rebelle. J’étais encore au lycée parce que j’avais redoublé et je m’étais fait virer. C’est le départ vers Djibouti. Je m’étais engagé dans l’armée pour découvrir le monde.

Le titre «Tri martolod» de Alan Stivell, sorti en 1971 est la première chanson à intégrer la playlist de François Grosidier, ce lundi. «Alan Stivell, parce que cela représente une Bretagne des années 1970, une époque de rébellion et en même temps, la culture d’une certaine tradition avec une identité totalement ouverte. Et puis, ça me ramène à mes souvenirs de vacances de Bretagne, de voile que j’adore, de liberté et de grand horizon. Donc pour moi, c’est tout ça, la musique bretonne».

La playlist de François Grosidier

(Frédéric Lambert / L'essentiel )