Le parrain des start-​​up, fan de l'AC Milan de 1994

CEO de l'incubateur d'entreprises Technoport, Diego De Biasio a répondu aux questions de Jean-Luc Bertrand dans la séquence «Speed Dating», diffusée tous les jours sur L'essentiel Radio. «Notre structure essaie d'aider des entrepreneurs dans le domaine de l'innovation et de la technologie», a affirmé d'emblée celui qui occupe cette fonction depuis juin 2012 et qui est parfois qualifié de «parrain de l'écosystème start-up au Grand-Duché».



La chanson choisie par Diego De Biasio

«In The Evening» de Led Zeppelin (1979)



«Plus que la chanson, c'est le groupe Led Zeppelin que je voulais mettre en avant», a affirmé Diego De Biasio, au micro de Jean-Luc Bertrand. «Comme tout le monde, on a traversé différentes phases dans notre vie et si je regarde en arrière, c'est vraiment le seul groupe qui, depuis l'âge de 15 ans, est dans toutes les phases de ma vie».





«Une des choses que je sais faire, c'est faire ma coupe de cheveux moi-même», a ensuite indiqué, non sans humour, Diego De Biasio, qui présente un crâne pour le moins dégarni. «Un souvenir de mes 18 ans? Le permis de conduire et pas mal de sorties avec mes copains. Un premier stage en banque qui m'a confirmé que je n'étais pas fait pour aller travailler en banque. Et surtout le Milan AC qui bat le Barça 4-0 en finale de la Ligue des champions (en 1994). Et l'Italie qui perd le Mondial (face au Brésil)».

Et quand il évoque une situation pour le moins étonnante où il est parvenu à s'en sortir, Diego De Biasio se rappelle d'une mission économique en Turquie. «Avec la présence du ministre Étienne Schneider, j'ai dû faire une présentation du Technoport», se souvient-il. «Cinq minutes avant de monter sur scène, je laisse tomber mes cartes de visite et lorsque j'ai voulu les ramasser, j'ai entendu que mon pantalon se déchirait. Moment de panique. Un membre de la délégation m'a alors prêté son pantalon. Lui, a dû attendre dans une pièce en bas en slip et moi j'ai pu faire la présentation avant de revenir vers lui me changer», a avoué pour terminer celui qui se serait bien vu en Vito Corleone, le personnage du «Parrain» de Francis Ford Coppola interprété par Marlon Brando.

(fl/L'essentiel)