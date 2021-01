«Moins d'accidents sur les routes depuis le Covid»

Président de l’Automobile Club Luxembourg (ACL), Yves Wagner est l’invité de Jean-Luc Bertrand tout au long de cette semaine. Il est également le président de la Fédération de polo au Grand-Duché. «Nous pratiquons cette discipline, presque au centre-ville de Luxembourg et c’est assez fascinant», déclare-t-il d’emblée sur nos ondes. «C’est dans le quartier de Merl, où il faut évidemment un grand terrain pour le polo. À Merl, on a tout ce qu’il faut».

Grand passionné d’automobile, Yves Wagner convient que l’ACL, «c’est beaucoup de choses à la fois». «Le plus connu, car le plus visible, c’est tout ce qui est sur le terrain», reconnaît-il. «Donc on fait du dépannage, du remorquage, de l’assistance sur la route, à chaque fois qu’il y a une panne quelque part, on est là pour aider. Tous les clubs automobiles dans le monde sont apparus avec les premières voitures. Donc, ce sont des clubs, car ce sont des gens qui se sont mis ensemble pour s’entraider. Notre but concerne la mobilité, pour faciliter la mobilité de nos membres, mais on fait aussi du conseil professionnel lors d’achats de voitures, par exemple. On fait également du conseil juridique quand il le faut. Et puis, il y a des activités annexes importantes, comme les voyages, par exemple».

Et Yves Wagner se félicite du nombre de membres de l’ACL. «On a atteint cette année les 190 000 membres», dit-il. «C’est la plus grande organisation privée au niveau des ASBL au Luxembourg». Mais comment l’ACL a fait face au contexte lié au Covid-19? «On a essayé de maintenir nos activités et on a réussi à la faire», souligne-t-il à notre micro. «Même le nombre de nos membres a augmenté durant la période. On est donc relativement content, mais il est vrai que le type d’activités a un peu changé. Si je prends l’exemple du dépannage, il y a eu moins de voitures sur les routes, il y a donc eu moins d’accidents. Par contre, les gens ont eu beaucoup de problèmes avec leurs batteries. Là, on dépanne sur place, car on a un stock de batteries qui conviennent à toutes les voitures. C’était l’activité plus importante et on a bien traversé la crise. Et on a même fait de nouvelles activités: on a essayé d’aider le corps médical, on leur a mis des voitures à disposition, on a fait des dépannages gratuits, on a fait une collecte d’ordinateurs pour les enfants qui devaient travailler à partir de la maison. On s’est montré solidaire sur pas mal de choses ».

La playlist de Yves Wagner «Il faut se réveiller le matin», indiquer Yves Wagner en commentant le premier titre de sa playlist. «Elvis Presley, ça peut sonner un peu ringard, mais bon, je ne suis pas tout jeune non plus. Elvis, pour moi, c’est tout d’abord une voix exceptionnelle et il a chanté un peu dans tous les registres, donc c’est vraiment quelqu’un que j’aime beaucoup».

