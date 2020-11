«Vivons heureux, vivons cachés», nous influence

Directeur-général du groupe Editpress depuis 2018, Jean-Lou Siweck est l’invité de Jean-Luc Bertrand tout au long de cette semaine. «Editpress, historiquement, c’est l’éditeur du Tageblatt », a-t-il précisé d’emblée au micro de L’essentiel Radio. «C’est un des grands quotidiens du Luxembourg qui a été fondé en 1913. Et puis, sur les derniers 40-45 ans, mes prédécesseurs ont entrepris une diversification des activités. D’un côté avec d’autres titres de presse, de l’autre côté avec d’autres activités. Donc on a changé de nom et on est devenu Editpress et c’est aujourd’hui toujours l’éditeur du Tageblatt et aussi une société qui détient d’autres parts dans d’autres titres comme L’essentiel, comme le Quotidien, comme la Revue et aussi d’autres activités. Nous avons aussi une rotative, donc une imprimerie de journaux à Esch-sur-Alzette».

Comment retrouver la «Story» de Jean-Luc Bertrand sur «L'essentiel Radio»?



Du lundi au vendredi à trois reprises durant la journée.

9h40 / 15h20 / 18h20



Sur notre site Internet, tous les jours, un nouvel épisode dès 18h et le meilleur de la semaine dans notre journal de vendredi. Comment retrouver la «Story» de Jean-Luc Bertrand sur «L'essentiel Radio»?Du lundi au vendredi à trois reprises durant la journée.9h40 / 15h20 / 18h20Sur notre site Internet, tous les jours, un nouvel épisode dès 18h et le meilleur de la semaine dans notre journal de vendredi.

Rédacteur en chef dans d’autres maisons d’édition, par le passé, Jean-Lou Siweck est aujourd’hui également rédacteur en chef du Tageblatt, en plus d’être directeur-général du groupe Editpress. Licencié en journalisme à l’Université Libre de Bruxelles (ULB) et diplômé du Collègue d’Europe à Bruges, il trouve que «les médias ont beaucoup changé depuis dix ans». «La manière dont on distribue les informations, avec Internet, a pris une place énorme», rappelle Jean-Lou Siweck. «Et d’autre part, la structure historique des médias au Luxembourg, qui était tout de même très proche d’acteurs sociétaux… Chez nous, c’est surtout les syndicats. Au Wort, c’était l’église catholique, dans les autres titres, il y avait d’autres tendances de ce type-là. Tout cela est sous les changements du marché. Le Wort a été vendu à un éditeur flamand, un pro des médias qui n’a pas d’autres intérêts au Luxembourg. On verra comment cela évoluera. On a vu ces changements-là et on a vu aussi une nouvelle génération de journalistes arriver avec d’autres approches. Peut-être avec un peu moins de jalousie et plus de coopération ou plutôt de reprises d’informations. On ne tait pas ce que les autres ont fait, mais on le prend comme motivation pour faire mieux et ça, je pense que c’est un bon moteur pour les médias».

Où en est-on au niveau de la liberté de la presse au Luxembourg? Est-ce que la communication fonctionne bien au Grand-Duché? «D’un point de vue purement structurel, nous avons une presse libre», a souligné Jean-Lou Siweck, sur nos ondes. «Aucun journaliste ne s’interroge sur le fait qu’il aura demain la police devant sa porte, en fonction de ce qu’il écrit. Cela, c’est une chose, pour le reste, nous sommes un pays fortement influencé par le «Vivons heureux, vivons cachés». Donc, nous n’avons pas vraiment l’habitude de jouer de la manière la plus transparente, pour plein de raisons, pour garder des informations confidentielles et cachées. Donc de ce point de vue-là, il y a pas mal de choses que l’on peut faire assez facilement dans d’autres pays, car ces informations sont disponibles, alors qu’à Luxembourg, cela demande beaucoup de travail. En tant que journaliste, on n’a pas d’office accès à ces informations. C’est d’ailleurs une des batailles que l’on mène au niveau de la profession. C’est d’avoir une obligation au niveau des administrations, des ministères et de tous les acteurs publics, ceux qui vivent de l’argent public, d’avoir une obligation de communiquer sur les informations que la presse demande».

Réécoutez la séquence du lundi 30 novembre 2020

Pour ouvrir sa playlist, Jean-Lou Siweck a tout d’abord intégré une musique de film. «La bande originale du film «Les Chariots de feu», composée, arrangée, interprétée et produite en album par Vangelis en 1981. «C’est devenu vieux entre-temps», reconnaît le directeur-général du groupe d’Editpress, «mais ce n’est pas seulement une musique qui soutenait le film. Dans ce film, on a du mal à imaginer certaines scènes sans cette musique. C’est vraiment une musique que l’on identifie très fortement avec ce film-là et en plus, c’est un bon film, donc ceci explique cela».

La playlist de Jean-Lou Siweck

(Frédéric Lambert / L'essentiel )