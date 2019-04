«Rappelle leur que tu es un bouffeur de curés»

La chanson choisie par Claude Frisoni

«Land Of Anaka de Geoffrey Oryema (1990).



«Geoffrey Oryema est un chanteur d'origine ougandaise», a précisé Clause Frisoni au micro de Jean-Luc Bertrand. «Son père était Ministre de l'Eau en Ouganda et il a été assassiné par Idi Amin Dada. «Geoffrey a pu fuir en France et on l'appelait le Leonard Cohen africain. Il a chanté pour la libération de Mandela devant 120 000 personnes. À une époque dure de ma vie où j'étais séparé de la femme que j'aimais, je vivais cette mélancolie en écoutant "Land Of Anaka". Et quand elle est revenue, on a vécu nos retrouvailles sur ce titre.»





Directeur du Centre culturel de rencontre Abbaye de Neumünster à Luxembourg de 2002 à 2014, Claude Frisoni a décidé de remonter sur scène pour deux spectacles totalement différents: son one man show «Mais Sois sans tweet» au Théâtre Ouvert Luxembourg jusqu'au 28 avril et sa pièce «Les Héros sont fatigants» qui débutera le 25 avril au Théâtre National du Luxembourg. Celui qui est né le 23 septembre 1954 et qui est originaire de Knutange, commune française du département de la Moselle proche de Thionville, a répondu aux questions de Jean-Luc Bertrand, dans la séquence «Speed Dating», diffusée tous les jours sur L'essentiel Radio.

«Je suis un des seuls au monde à pouvoir réciter par cœur le Biglotron de Pierre Dac», a affirmé d'emblée Claude Frisoni. «L'image que je garde de mes 18 ans? Deux faits très marquants: la première fois où je suis tombé follement amoureux et c'est aussi l'année où j'ai dirigé les grèves des lycées du bassin de Longwy contre la Loi Debré (en 1973, les lycéens français se sont mobilisés contre la suppression des sursis militaires). C'est une aventure qui m'a marqué, car c'était de l'organisation et il fallait que ça marche. Quand j'ai pris la parole en public, c'est devenu une addiction. C'est la première fois que je me trouvais avec mon mégaphone devant deux mille jeunes. Et depuis, cela ne m'a plus lâché...».

Écrivain, acteur, régisseur, Claude Frisoni a admis avoir été bluffé par des personnes plus âgées que lui. «Léo Ferré, Stéphane Hessel, Marcel Jullian,...que des rencontres formidables, mais celle, vraiment, qui m'a scotché, c'est l'Abbé Pierre. J'ai eu le bonheur de vivre trois jours avec lui et je n'ai jamais vu un type comme ça. C'est un héros des Temps modernes. On ne reste pas identique après une rencontre pareille, alors qu'il savait que j'étais un mécréant... Une certaine presse à Luxembourg m'accusait d'être "un bouffeur de curés" parce que j'avais écrit un texte "Jamais Dieu sans Croix" et on me reprochait de me moquer... Et quand l'Abbé Pierre est venu, ce grand journal voulait une interview... Et l'Abbé Pierre m'a invité à leur rappeler que "je l'avais bouffé" puisque "j'étais un bouffeur de curés". Il était comme ça, sans arrêt...».

Mobilisation lycéenne contre la loi Debré en 1973

(fl/L'essentiel)