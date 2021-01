«La cuisine végétale, c'est la cuisine du futur»

Pour cette première Story de 2021, René Mathieu est l'invité de Jean-Luc Bertrand tout au long de la semaine. Chef de la Distillerie à Bourglinster. «Pour toute ma coroporation, on espère une meilleure année 2021, mais on a tout de même du mal à l'imaginer», a-t-il d'emblée indiqué à notre micro, en référence à la fermeture des restaurants en raison de l'épidémie de Covid-19. «Il y a encore beaucoup de doutes, mais il faut vivre avec l'espoir».

Sur notre site Internet, tous les jours, un nouvel épisode dès 18h et le meilleur de la semaine dans notre journal de vendredi.

Désigné fin octobre 2020, meilleur chef 2021 du Luxembourg, René Mathieu a également été récompensé avec la première place au classement des meilleurs restaurants de légumes du monde. «C'est dommage qu'il y ait cette pandémie, car cela aurait dû être une année exceptionnelle pour nous», regrette-t-il. «Malheureusement, on ressent un peu de frustration, car on ne travaille pas pour l'instant. C'est dommage, mais il faut faire avec, car on n'a pas trop le choix. C'est acquis, mais il faudra le prouver l'année prochaine».

De cette année 2020, retiendra-t-on un retour aux produits locaux? «On ne se trompe pas en disant ça», reconnaît René Mathieu, «mais je pense qu'il y a encore du travail à faire. Aujourd'hui, il faut que les gens prennent conscience qu'ils doivent être «consomm-acteurs» et pas des «con-sommateurs». C'est primordial, si on veut faire le changement aujourd'hui, car la planète a mal à son climat, il faut rester logique, car cela fait longtemps que l'on en parle, au moins dix ans, et on n'agit pas. Demain, si on veut vraiment poursuivre dans cette voie... il faut absolument changer sa façon de se nourrir et être plus proche de la nature. Être plus proche des producteurs et de l'environnement, c'est hyper important».

René Mathieu a également lancé une bière, il y a peu, mais qu'est-ce que c'est? «"Sauvageonne", c'était hyper intéressant de faire ça», a-t-il indiqué à Jean-Luc Bertrand. «Deux jeunes à Luxembourg ont une micro-brasserie et on s'est lancé un défi, de faire avec eux, une bière à base de plantes sauvages et du terroir luxembourgeois. Donc, c'était fait avec tous des produits luxembourgeois. C'est une blonde "sauvage" et cela s'appelle la "Sauvageonne". Ce n'est pas une bière qui est très forte, elle se boit plutôt en mangeant et on ne la trouve nulle part. Juste dans notre restaurant. Et un petit peu dans quelques bons bars et bonnes brasseries».

Quand la Distillerie va rouvrir, il y aura quoi à la carte? «Il y aura du 100% végétal puisque maintenant, depuis septembre 2020, on est parti sur ce concept 100% végétal. Donc on a décidé de ne plus faire de viande, car il est temps d'agir dans ce sens-là. Le végétal, pour moi, c'est un futur et je crois fort en ça. On va faire un essai et on va voir. Un plat végétal, c'est souvent sur un menu, car on veut que les gens fassent une découverte. Le but pour nous, c'est de faire oublier un repas traditionnel, un repas uniquement avec de la viande. Il faut bien se dire qu'aujourd'hui, la proportion idéale pour notre corps, c'est 80% de vitamines et 20% de protéines animales. Aujourd'hui, on est dans l'inverse, alors, on a amené des techniques, car cela fait une dizaine d'années que nous sommes là-dedans. Une courgette ou un céleri, on les rôtit comme une viande, on les grille un peu au feu de bois, il y a donc un goût fumé et il y a une caramélisation du légume. Le cerveau a capté que c'était la caramélisation qui était intéressante. Il n'a pas capté que c'était une viande ou un poisson. C'est l'histoire de la mémoire des goûts. Si maintenant, je vous dis "côte à l'os", vous pensez à la caramélisation d'une côte grillée. Mais la viande, on n'est parle pas et le légume, c'est la même chose».

La playlist de René Mathieu Santana est le premier artiste à intégrer la playlist de René Mathieu, «car ce solo de guitare, c'est vraiment exceptionnel et je n'ai jamais pu le retrouver ailleurs dans un autre moment».

(Frédéric Lambert / L'essentiel )