«25 000 Belges nous demandent l'impossible»

La chanson choisie par Jean-Louis Six



La Montagne de Jean Ferrat (1964)



«Jean Ferrat, pour moi, c'est beaucoup d'émotions», a reconnu, Jean-Louis Six,l'Ambassadeur de Belgique au Grand-Duché de Luxembourg. «C'est lui qui exprime le mieux notre fascination et notre amour pour la montagne. C'est en écoutant cette chanson que mon épouse et moi, nous avons décidé d'aller vivre dans les Pyrénées avec nos chevaux».





Ambassadeur de Belgique au Grand-Duché de Luxembourg depuis 2017, Jean-Louis Six a répondu aux questions de Jean-Luc Bertrand, dans la séquence «Speed Dating», diffusée tous les jours sur L'essentiel Radio. 25 000 Belges sont inscrits à l'ambassade de Luxembourg «et on peut la considérer comme une grande maison communale qui leur fournit tous les papiers dont ils ont besoin», a souligné d'emblée celui qui est né le 11 mars 1955, titulaire d'une licence en droit à l'Université libre de Bruxelles (ULB) et d'un diplôme en études juridiques au Trinity College de l'Université de Cambridge. «Ils nous demandent souvent l'impossible... bénéficier de documents dont ils auraient eu besoin la veille».

À 64 ans, Jean-Louis Six se souvient de ses 18 ans comme une belle période de la vie «qui n'était pas facile», car «il faut choisir vers où on s'oriente et faire des choix affectifs. J'étais tracassé de ce que j'allais devenir. Je me sens beaucoup plus libre après avoir passé la soixantaine», ajoute encore celui qui se souvient s'être fait racketter dans un train par un pickpocket. «C'était entre la Belgique et la France et j'ai été sermonné par un policier qui me reprochait d'avoir quitté mes bagages des yeux. À cette occasion, il m'a demandé si j'avais perdu mon dentier. Malgré tout, sur cette question, j'ai eu du mal à ne pas éclater de rire...».

«Le privilège de la carrière d'un diplomate, c'est de rencontrer de nombreuses personnes brillantes», a reconnu Jean-Louis Six, au micro de Jean-Luc Bertrand. «La personne qui m'a le plus impressionnée, c'est François Mitterrand (président de la République française de 1981 à 1995) et si je devais me définir avec un seul mot, ce serait "application", car j'aime ce sentiment qui découle lorsque l'on a fait quelque chose du mieux possible. J'aime ce sentiment rassurant d'avoir bien fait».

(fl/L'essentiel)