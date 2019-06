«Bluffée par la tolérance de Paul Helminger»

CEO de la House of Start-ups, Karin Schintgen a répondu aux questions de Jean-Luc Bertrand dans la séquence «Speed Dating», diffusée tous les jours sur L'essentiel Radio. «Un an après l'ouverture de la House of Start-ups, nous avons rempli nos objectifs ambitieux», a reconnu d'emblée celle qui est diplômée en droit de plusieurs universités dans le monde. «Avec 4 incubateurs, plus de 100 start-ups et plus de 1000 visiteurs par mois, et une offre de service qui commence vraiment à s'étendre, de la levée de fonds vers un club pour les entreprises. Sans oublier notre incubateur Grand-Région.»

La chanson choisie par Karin Schintgen

«Imagine» de John Lenon (1971)



«Pourquoi John Lenon? Car, à ce moment-là, je faisais mes études de droit à Aix-en-Provence», a précisé Karin Schintgen au micro de Jean-Luc Bertrand. «C'est une ville magique et c'est pour moi une époque extraordinaire de ma vie.»





À la question de savoir ce qui la distingue des autres, Karin Schintgen a répondu «qu'elle aimait beaucoup définir une vision et la décliner en objectifs. Mobiliser des moyens, y compris mes collaborateurs pour aller de l'avant.» Quand à l'image qu'elle garde de ses 18 ans, elle a reconnu que «c'était une période de grande confusion». «Je ne savais pas très bien quoi faire, où aller, et j'enviais les personnes qui avaient des certitudes absolues, des vocations.»

«Laisser sa fille aux États-Unis, cela fait un coup»

«Il y a très très longtemps, j'habitais à New-York et je travaillais pour une grande banque (Citibank)», se souvient Karin Schintgen, «et je m'étais habillée dans une tenue rouge flamboyante. J'étais dans le métro pour me rendre à mon lieu de travail et subitement, je me suis rendu compte que tout changeait autour de moi. Je m'étais trompée de ligne et j'allais vers le quartier d'Harlem. Avec cette tenue, j'ai vite pris mes jambes à mon cou...»

Mariée avec Paul Helminger, bourgmestre de Luxembourg de 1999 à 2011, député, mais aussi président du conseil d'administration de Luxair de 2012 à 2019, Karin Schintgen a reconnu avoir été bluffée par son mari, «par son savoir très universel, sa culture générale et surtout par son immense tolérance.» Quant à la dernière fois qu'elle a pleuré, c'était en avril dernier quand elle a «dû laisser sa plus jeune fille aux États-Unis où elle s'est mariée». «Cela m'a fait un coup, car laisser quelqu'un d'aussi proche aussi loin, et pour de bon, c'est tout de même un grand moment dans sa vie.»

(fl/L'essentiel)