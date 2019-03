«Le jour où j'ai croisé un serpent en Amazonie»

Recteur de l'Université du Luxembourg depuis l'année dernière, Stéphane Pallage a répondu aux questions de Jean-Luc Bertrand dans sa séquence «Speed Dating». L'occasion pour lui de vanter les mérites de son université et de «la part de rêves» qu'elle procure.

La chanson de Stéphane Pallage: Leonard Cohen, «I'm your man» (1988)





«Leonard Cohen est le plus grand Montréalais de toute l'histoire. Ce texte me fait vibrer. Je l'ai lu à mon deuxième mariage, ce qui a beaucoup surpris ma femme».

«Lorsque je rencontre des étudiants, je leur dis: "Regardez votre voisin de gauche, il sera grand patron, regardez celui de droite, il sera un inventeur génial et et vous, vous serez peut-être le prochain Premier ministre"». Au regard de ces propos, il n'est pas vraiment surprenant de le voir se décrire comme «un optimiste». Même dans les situations les plus périlleuses...

Une anecdote pour l'illustrer, le Belge était en voyage en Amazonie lorsqu'il a croisé un grand serpent orange. Là où d'autres auraient fui, lui a choisi «de prendre une photo». L'optimisme à toute épreuve!

(th/L'essentiel)