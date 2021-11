«Il n'y a plus de riesling dans le pâté au riesling»

Épisode 1 La séquence du 2 novembre

La célèbre maison luxembourgeoise Kaempff-Kohler est née le 22 novembre 1922: Pierre Kaempff et Marguerite Kohler, grands-parents de Christian Kaempff, ouvrent une première boutique, rue du Curé, à Luxembourg-Ville. Le directeur de la maison a livré le secret de l'invention du célèbre pâté au riesling ou «Rieslingspaschtéit»: tout est en fait parti d'une histoire de copains.

«Mon grand-père aimait bien, après le travail, aller boire un verre de riesling, dans un café, et les copains lui ont demandé un jour: "Mais Pierre, est-ce que tu pourrais nous faire quelque chose à manger?"». À l'époque, pas de petit encas pour accompagner le pot entre amis. «Il a alors pris de la viande de veau, de porc qu'il a fait mariner avec du riesling pendant 48h des épices et des herbes, il a fait un petit saucisson et l'a roulé dans une pâte (...) et ensuite il la remplissait avec une gelée au riesling». Une recette qui a tout de suite fait un tabac et qui connait toujours un très beau succès aujourd'hui.

À un détail près: «Même nous, Kaempff-Kohler, on ne le fait plus au riesling». Pourquoi? Parce que le riesling de 1928 et celui d'aujourd'hui n'ont plus rien à voir. «Il était à l'époque très acide, très tanique alors qu'aujourd'hui il est extrêmement fruité, il n'a plus cette amertume». La maison fait donc appel aujourd'hui à un vigneron qui lui fournit «spécialement» un elbling acide, à l'ancienne.

