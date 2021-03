«Du koa de cacao pour de nouvelles recettes»

Jeff Oberweis, de la maison de pâtisserie du même nom, est l’invité de Jean-Luc Bertrand tout au long de cette semaine. «Et tout a commencé en 1980 pour Jeff à la suite d’une rencontre avec Lucien Peltier», rappelle notre animateur sur L’essentiel Radio. «Lucien Peltier était le premier président de «Relais Desserts», souligne Jeff Oberweis à notre micro. «C’était, à son époque, un des meilleurs pâtissiers à Paris. C’était «the place to be» et en 1984, je me souviens très bien, j’étais en terminale et c’était un 1er janvier, et je suis parti avec mes parents à Paris. En vitrine, j’ai alors vu une belle pièce en sucre et quand j’ai vu ça, j’ai eu envie de faire pâtissier».

«Sans en avertir mes parents», poursuit Jeff Oberweis, «j’ai donc demandé à Lucien Peltier de faire mon apprentissage chez lui. C’était l’inspiration de l’artistique. À 18 ans, je fabriquais des maquettes de voitures avec des vieilles pièces d’horlogerie, donc j’aimais travailler avec mes mains et l’artistique du métier m’a inspiré. Quand je lui ai demandé si je pouvais faire mon apprentissage chez lui, Pelletier m’a répondu: «Bien sûr, mon grand, mais tu vas en baver». Voilà comment bien définir le personnage dont on parle».

Comment a débuté cette nouvelle aventure du koa chez Jeff Oberweis? «Le koa ne me met pas K.-O.», dit-il en souriant, «c’est une nouvelle ressource du cacao qui n’avait jamais été utilisée, ni exploitée jusqu’à présent. Et moi, je m’en suis servi pour faire de nouvelles recettes. C’est le jus obtenu à partir de la pulpe blanche qui entoure la fève de cacao. Normalement, la fève de cacao est dans une cabosse et dans cette cabosse, il y a trente fèves logées dans cette pulpe. En général, on prend les fèves et on les fermente, on les sèche et on ne récupère rien de cette pulpe. Cette pulpe part lors de la fermentation et maintenant, j’ai réussi à avoir ce jus ».

«C’est l’histoire d’une rencontre», précise encore Jeff Oberweis, «quand j’ai eu l’opportunité de rencontrer Anian Schreiber, qui est Suisse. Il est parti au Ghana et il s’occupait d’énergie solaire. Il a découvert par hasard une plantation de cacao et il a commencé à étudier le jus, le moyen de l’extraire, mais comme il n’y a pas d’énergie dans les plantations, on ne pouvait pas récupérer le jus. Donc, l’énergie solaire a permis d’y amener de l’énergie et il a trouvé le système pour prendre une partie de cette pulpe pour en faire un jus».

«Ce jus, il fait quand même 30% de tout et ça n’a jamais été utilisé», rappelle notre invité sur nos ondes. «C’était une première. L’impact est énorme, car il y a plus de revenus pour les agriculteurs avec le cacao. Ils ont donc 30% de revenus en plus pour vivre au-dessus du seuil de pauvreté. Il y a un impact environnemental, car on jette moins et pour moi, c’est un peu comme la part des anges du cacao. On connaît la part des anges du cognac ou du vin, la partie qui s’envole, les 2 ou 3% qui partent, et ici, on récupère bien plus, donc je pense que les possibilités, dans le futur, vont être énormes, car ce jus peut même être réduit à une espèce de sucre, et il pourra même être utilisé dans des tablettes de chocolat et dans d’autres produits. Ce n’est que le début…».

(Frédéric Lambert/L'essentiel)