«En politique, on se fait rapidement des faux amis»

Épisode 1 La séquence du 11 octobre

Entré à la Chambre des Députés après les élections législatives de 2018, le jeune député du Parti Pirate Sven Clément (32 ans) est connu pour son franc parler. Le cofonfateur du Parti Pirate au Luxembourg voit en sa qualité de député une opportunité de faire entendre ses idées.

«C'est un moyen de se faire connaître. Si je nétais pas au parlement, les gens me connaîtraient moins» précise-t-il. Et d'ajouter. «C'est un métier qui s'apprend et qui n'est pas toujours facile. On doit toujours être méfiant, car on se fait rapidement de faux amis» explique-t-il.

Depuis un peu plus d'un an, Sven Clément est également le patron d'AccountTech SARL, société mère qui regroupe les trois plateformes Taxx.lu, Salary.lu et Facture.lu.

«Cela me rappelle une enfance parfois gâtée, parfois plus difficile»

(L'essentiel)