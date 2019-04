«Une demande en mariage avec du persil, génial!»

La chanson choisie par Sylvia Camarda



Vogue de Madonna (1990)



«Je passe ma vie avec Madonna depuis que j'ai l'âge de 9 ans», a soupiré Sylvia Camarda. «À ma communion, c'était la grande révélation. Quand tout le monde était assis, j'ai mis Madonna et je me suis mise à danser. Jusque-là, personne ne savait que j'aimais ça. Elle m'a donné la force. Si elle pouvait le faire, moi je pouvais le faire. Elle m'a toujours motivée. Cela m'arrive encore aujourd'hui de mettre mes écouteurs et de danser comme une tarée sur du Madonna».





Danseuse et chorégraphe luxembourgeoise, Sylvia Camarda a répondu aux questions de Jean-Luc Bertrand, dans la séquence «Speed Dating», diffusée tous les jours sur L'essentiel Radio. Et d'emblée, elle a surpris nos auditeurs en révélant que si la danse ne lui avait pas souri, elle serait devenue «professeur de mathématiques». «Le jour où j'ai dit à ma mère que je voulais devenir danseuse, elle a eu un choc», a reconnu celle qui a notamment collaboré avec la compagnie "Le Cirque du Soleil". «J'adorais les maths, je prenais cela comme une compétition et comme un jeu et je pourrais devenir professeur dans cette matière avec plaisir».

Pour une danseuse de haut niveau, née le 21 septembre 1978, Sylvia Camarda a souligné qu'elle pouvait parfois manquer d'équilibre. «Je peux faire les chutes les plus ridicules au monde», dit-elle. «Si un trou se présente devant moi, je suis capable de tomber dedans. Je suis une pro de la chute ridicule. Et la dernière fois que j'ai pleuré? C'était un samedi soir, il y a cinq mois quand mon copain a quitté la pièce où nous étions avant de revenir avec sa veste de costume et me demander de l'épouser avec un petit bouquet de... persil. Là, c'était vraiment génial. J'ai pleuré de joie et de bonheur».

(fl/L'essentiel)