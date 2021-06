«Capitani, son 1er succès, c'était au Luxembourg»

Cofondateur de Samsa Film, première société de production professionnelle au Luxembourg, Claude Waringo est l'invité de Jean-Luc Bertrand tout au long de cette semaine. «2021 est une très belle année pour Samsa», a-t-il reconnu d'emblée à notre micro, ce lundi. «C'est comme l'arrivée d'une très longue étape. On arrive maintenant dans le peloton de tête». Et Claude Waringo de rappeler qu'au départ, en 1986, Samsa n'était qu'une ASBL. «En 1989, c'est devenu une SARL», complète-t-il. «Donc on fête quand même cette année nos 35 ans, car on considère l'année 1986 comme la première année».

Peut-on dire aujourd'hui que la série Capitani, dont tout le monde parle dans le monde entier, c'est le succès de Samsa? «Au niveau du nombre de spectateurs dans le monde, oui», reconnaît Claude Waringo. «Il faut savoir que chaque film est pensé pour un public différent. On peut par exemple, faire un grand succès avec un film comme Superjhemp, qui fut une réussite purement luxembourgeois avec 60 000 spectateurs dans les cinémas. Ce fut un très gros succès. On a fait d'autres films plus "arts et essais", et quand on fait 1 million de spectateurs sur Une Liaison pornographique, par exemple, qui a gagné des prix à Venise, c'est aussi un très grand succès. Ce ne sont pas seulement les 18 millions d'entrées de Capitani qui en font un énorme succès. Dans son genre, c'est une très grande réussite».

«Le premier succès de Capitani, c'était au Luxembourg», rappelle Claude Waringo. «Avec le retour que l'on a eu de RTL - ils n'ont malheureusement pas de chiffres très précis - mais on a pu voir que sur Internet, plus de 50 000 personnes ont regardé. On sait aujourd'hui que l'on a eu entre 100 et 150 000 personnes par épisode, à multiplier par 12». Comment finance-t-on un film ou une telle série? «Il faut imaginer ça au niveau européen, car il n'y a pas beaucoup de différence entre le Luxembourg et l'Europe», indique-t-il. «En gros, le cinéma et la télévision sont financés par ceux qui montrent les films ou les séries, plus tard. Ce sont donc les télévisions qui financent, mais à côté de ça, dans toute l'Europe, il existe des financements culturels. Ce sont des subventions, des avances sur recettes, de l'argent étatique culturel, et dans chaque pays, cela est organisé différemment. Au Luxembourg, c'est le Film Fund qui gère ça, et c'est sur base d'un dossier et d'une qualité artistique que cet argent est octroyé».

Claude Waringo en quelques questions

Mon premier job? J'ai eu l'énorme chance, pendant les grandes vacances, d'être serveur pendant trois ou quatre ans. C'était dans un bistrot mythique de Esch-sur-Alzette qui s'appelait "Beim Jeannot". Cela fait un moment, malheureusement, que le bistrot n'existe plus, mais dans le temps, c'était vraiment une institution et là où tout le monde se rencontrait.

Avec mon premier salaire? En dehors des sorties, je m'étais acheté une guitare. Je ne suis pas du tout musicien, mais c'était pour draguer...

Réécoutez la séquence du lundi 21 juin 2021

La playlist de Claude Waringo Jet Rothule est le premier artiste à intégrer la playlist de Claude Waringo. «Cela me revient, comme si c'était hier», avoue-t-il. «Ce sont des choses inoubliables et c'était tout simplement mon premier disque. J'ai dû l'acheter quand j'avais 11 ou 12 ans. A cet âge-là, tu n'as pas dix disques dans ta collection, donc tu l'écoutes et tu l'écoutes, à nouveau».

