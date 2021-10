Épisode 1 La séquence du 18 octobre

Choisie en novembre 2017 par la Commission européenne pour être capitale européenne de la culture pour l'année 2022, la ville d'Esch-sur-Alzette et ses environs ont dû faire face aux aléas de la pandémie. «Ce n'était pas évident, notamment pour sortir et aller à la rencontre du public. C'était le plus grand défi parce que le projet Esch 2022 est censé parler au grand public. On a été bloqué pendant un moment mais désormais l'activité reprend».

Le lancement officiel d'Esch 2022 est prévu pour le 22 février, avec une programmation de dix mois sur toute la région. Le samedi 26 février, une grande fête organisée à Esch. «Tout le monde est cordialement invité. Ce sera un projet participatif où les gens pourront venir voir, écouter, regarder, déguster, mais également participer».

«J'aime beaucoup Adèle, c'est une femme formidable»

