«Le Grand-​​Duc Jean avait une classe incroyable»

Directrice de la communication et des relations publiques chez Post Luxembourg, Isabelle Faber est l'invitée de la Story de L'essentiel Radio tout au long de cette semaine. «Depuis le début de ma carrière, j'ai travaillé dans le secteur bancaire, dans la grande distribution, à la Cour grand-ducale, et maintenant je suis chez Post», précise-t-elle d'emblée, «et j'ai aussi créé ma propre boîte. Avant de faire tout ça, j'avais quand même débuté des études de médecine. À la base, je voulais être médecin sans frontière et mon idole, c'était Bernard Kouchner».

«Il y a actuellement plus de 4 600 personnes qui travaillent chez Post Luxembourg», poursuit Isabelle Faber. «On parle du groupe Post et de ses filiales. Par rapport aux autres pays, il faut savoir que Post a trois métiers différents. Il y a les activités de courrier, de télécommunications et de finances. Par rapport à la concurrence, on part du principe que c'est toujours très sain, car cela nous fait bouger et cela nous pousse à innover depuis plus de 180 ans maintenant».

Isabelle Faber en quelques questions

Mon premier job? C'était un job de stagiaire à la Villa Louvigny chez RTL. C'est d'ailleurs là que je vous ai connu, Jean-Luc, et cela ne nous rajeunit pas. Avec mon premier salaire, j'ai dû acheter des vêtements et des disques.

Bluffée par quelle personnalité? Sans aucun doute le Grand-Duc Jean. C'était une personne qui avait une immense aura et j'ai rarement vu ça. Il était d'une classe incroyable. Il était d'une discrétion et d'une dignité... C'était assez impressionnant. J'ai eu la chance de le croiser à plusieurs reprises lors des fêtes de la famille grand-ducale, j'ai aussi eu la chance de faire un livre et un reportage sur lui. J'ai également eu le privilège de faire une émission «Secrets d'histoire» avec Stéphane Bern sur la Grande-Duchesse Charlotte. À ce moment-là, nous avons interviewé le Grand-Duc Jean et il nous a livré des histoires de sa jeunesse, de ses souvenirs de guerre avec sa maman. C'était poignant et j'en ai d'ailleurs encore les larmes aux yeux. Je ne peux pas dire que j'étais proche de lui, mais je ne cache pas mon émotion.

Parmi tous les métiers que vous avez exercés, quel est celui qui vous a le plus passionné? J'ai toujours pris du plaisir dans tous les jobs que j'ai eus jusqu'à présent. Après, ce sont les occasions et les opportunités qui se sont présentées. Et c'était toujours le bon moment de partir. On ne m'a jamais demandé de partir. Dans ma vie, j'essaie d'être honnête et d'avoir une certaine élégance. Parler de mon départ de la Cour grand-ducale, à l'antenne, ça irait à l'encontre de mes principes. Je ne souhaite donc pas en parler.

