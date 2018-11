«J'endors ma fille grâce à une chanson de Dadju»

Maman depuis le 1er novembre 2018 d'une petite Adriana, Natascha Bintz, modèle et influenceuse luxembourgeoise, a répondu, une semaine après la naissance de sa fille, aux questions de Jean-Luc Bertrand, dans la séquence «Speed Dating», diffusée tous les jours sur L'essentiel Radio.

La chanson choisie par Natascha Bintz

Dadju - Reine (2017)



«J'adore toutes les chansons de Dadju et j'ai découvert cette chanson, «Reine» au moment où je suis tombée enceinte», se souvient Natascha Bintz. «J'ai régulièrement chanté cette chanson à mon bébé avant sa naissance. C'est une chanson d'amour qui me correspond très bien. La première fois que j'ai fait écouter ce titre à ma fille, après sa naissance, sa réaction était magique et elle s'est endormie avec un grand sourire».

«Je travaille toujours en tant que mannequin, mais je prends une petite pause pour le moment, même si j'ai continué à poser pour des vêtements de grossesse avant de devenir maman», a indiqué celle qui s'est également occupée du concours Miss et Mister Luxembourg. «Je vois toujours le côté positif des choses. Quoi qu'il m'arrive, j'essaie toujours de tirer les leçons de ce qu'il se passe pour avancer et me relever».

Née en 1991 et désormais âgée de 27 ans, Natascha Bintz a reconnu qu'elle aurait de manière volontaire participé à une émission de télé-réalité dix ans plus tôt, car «c'est devenu aujourd'hui le meilleur moyen de gagner une communauté». «Il faut saisir cette chance et tenter d'en prendre le meilleur», a-t-elle ajouté, alors que sa petite fille, présente en studio lors de l'interview, faisait ses grands débuts à l'antenne en s'exprimant à sa façon.

(L'essentiel)