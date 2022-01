«Les manifs ont été difficiles pour les commerces»

Épisode 2 La séquence du 4 janvier

Les manifestations contre les mesures de lutte antiCovid et leurs débordements, en décembre, ont posé problème aux commerçants. «Pour le commerce, c’était très très difficile. Le droit de manifester est fondamental, mais on aurait souhaité que ça ne se passe pas pendant la journée, et surtout pas les week-ends avant Noël. Ça a fait peur à pas mal de gens, notamment les familles avec des enfants, on l’a ressenti».

Le Royal Hamilius et ses 36 000 m² de surface se sont ajoutés à l’offre en centre-ville. Concurrence de franchises pour les petits commerces? «Je pense que nous sommes plutôt contents que ce soit terminé. On avait vraiment besoin de ce parking, qui était l’un des plus occupés avant les travaux, on est contents qu’il soit ouvert. On est aussi content d’avoir une grande enseigne qui draine du tourisme international. Ça fait du bien».

Pendant le confinement, «on s’est remis en question. Il fallait faire quelque chose. Beaucoup en ont profité pour refaire leurs locaux, d’autres se sont posé des questions sur comment vendre et se sont mis sur la plateforme Letz shop. Ça marche très bien, c’est plus compliqué pour d’autres. C’est beaucoup de travail, il faut photographier chaque article…»

Mireille Rahmé-Bley est à la tête de l’Union des commerçants de la ville de Luxembourg (UCVL) depuis juin 2021, mais a «toujours été dans le commerce. J’ai ouvert mon premier magasin de vêtements pour enfants en 1992 parce qu’ayant quatre enfants, je trouvais que c’était difficile de les habiller ici au Luxembourg. Et il fallait que je sois ma propre cheffe pour avoir mes propres horaires. J’ai eu beaucoup de succès, après j’en ai ouvert un deuxième, un troisième, un quatrième…» Puis les enfants ont grandi. «J’ai commencé à perdre ma clientèle. Alors j’ai ouvert un magasin pour les jeunes, dans la rue Chimay».

L’UCVL représente «460 commerçants» de la capitale et «notre rôle est de les accompagner, de faire le lien entre eux et les pouvoirs publics. Une équipe de cinq personnes avec une directrice, qui sont des salariés, et un conseil d’administration avec une quinzaine de commerçants» composent l’UCVL. C’est ce CA qui «donne le feed-back. Différents commerces sont représentés et on reçoit des feed-backs sur comment se sont passés les soldes, quelles sont les difficultés de chaque branche…» Pour 2021, «l’année a de nouveau été très compliquée, avec le Covid. Le télétravail aussi nous a coûté très très cher».

