«Il manque 1 200 employés dans l'IT au Grand-​​Duché»

Fondateur et CEO depuis 2018 de nexten.io, Eric Busch est l’invité de Jean-Luc Bertrand tout au long de cette semaine sur les ondes de «L’essentiel Radio». Nexten.io, qu’est-ce que c’est? «C’est une plateforme de «matching» entre des profils "tech" et des entreprises», nous a indiqué Eric Busch. «Cela permet à la fois aux entreprises de recruter des profils "tech" et des ingénieurs logiciels et à des experts des technologies de l’information de trouver l’entreprise qui leur correspond, voire même le job de leur rêve».

Comment retrouver la «Story» de Jean-Luc Bertrand sur «L'essentiel Radio»?





Du lundi au vendredi à trois reprises durant la journée.

9h40 / 15h20 / 18h20



Sur notre site Internet, tous les jours, un nouvel épisode est publié et le meilleur de la semaine est à retrouver dans notre journal de vendredi.

Du lundi au vendredi à trois reprises durant la journée.9h40 / 15h20 / 18h20Sur notre site Internet, tous les jours, un nouvel épisode est publié et le meilleur de la semaine est à retrouver dans notre journal de vendredi.

Avec un CV «long comme le bras», Eric Busch s’est également présenté au grand public à l’aide de notre micro. «Je suis luxembourgeois, j’ai vécu 10 ans en France et je suis un entrepreneur», souligne-t-il. J’ai commencé directement après mes études dans une entreprise qui était dans le sud de la France, à Sophia Antipolis du côté de Nice, là où j’ai fait mes études. J’étais passionné par l’innovation et les technologies de l’information et j’ai créé pas mal de sociétés. Celle dont je suis le plus fier? Je les ai toutes aimées. C’est un peu comme des enfants, c’est impossible de choisir. Quand elles atteignent l’âge adulte, je les cède ou je fais quelque chose de nouveau. J’ai toujours envie d’aller de l’avant et de créer. C’est là où je me suis retrouvé. Une fois que ça roule, je préfère me consacrer à un nouveau challenge».

«La comparaison avec Tinder s'arrête là»

Nexten.io est donc une plateforme innovante de recrutement, mais qui concerne-t-elle? «Je ne dirais pas que c’est réservé à une élite», indique Eric Busch, «mais c’est très spécialisé, surtout pour les ingénieurs logiciels et les profils «tech». Cela concerne les ingénieurs ou les développeurs informatiques qui travaillent dans les technologies de l’innovation et de l’information. Cela s'adresse donc à des experts et des professionnels qui, souvent, sont déjà en place, mais veulent soit accéder à un job plus intéressant, soit venir travailler au Luxembourg. À travers notre plateforme, ils peuvent se faire connaître des entreprises. On est plusieurs à exercer dans ce domaine, car au Luxembourg, le manque en «IT» est criant. Aujourd’hui, au Grand-Duché, il manque entre 1 000 et 1 200 employés dans ce secteur».

«On a beaucoup investi et on a développé un outil de matching», poursuit encore Eric Busch. «Cet outil s’apparente à ce que l’on pourrait retrouver sur des plateformes telles que Tinder ou des plateformes de matching de personnes. L’algorithme ou la logique qui est derrière tout ça, c’est assez similaire, mais là, on s’adresse à des professionnels. La comparaison avec Tinder s’arrête là».

Eric Busch en quelques questions

Mon premier job? Mon premier salaire? C’était la création de ma première entreprise. C’était mon premier job et c’était un peu par accident. J’ai continué un projet que j’avais commencé lors de mes études. J’ai poursuivi après avoir obtenu un diplôme aux États-Unis. À la base, le projet, c’était de créer une université ou une école virtuelle et finalement, le projet s’est transformé en une «web agency», on a alors développé des sites pour des organisations et des entreprises.

Ce premier job a abouti à mon premier salaire, car on a eu directement beaucoup de succès. C’était en 1998. En revanche, je ne me souviens plus de ce que j’en ai fait. Je pense que je me suis payé une bonne bière. Au début, ce n’était pas énorme, ce n’étaient pas des gros salaires.

Réécoutez la séquence du mardi 25 mai 2021

La playlist d’Eric Busch Stromae est le premier artiste à intégrer la playlist d’Eric Busch. «J’aime beaucoup le titre "Alors on danse", car il me met de bonne humeur, le matin ou durant la journée, si je l’écoute. Même si les paroles sont un peu décalées par rapport au rythme, j’aime bien son style. J’aime bien ce que Stromae faisait, car pour l’instant, il est en "stand-by", mais c’est un artiste qui m’inspire».

(Frédéric Lambert / L'essentiel )