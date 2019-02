La chanson de Paul Philipp:

Le Métèque, de Georges Moustaki



«Quand j'étais au Standard, j'ai été invité à participer à une émission de radio à Bruxelles, avec deux autres joueurs. Georges Moustaki était présent, c'était une star mondiale, mais il ne le montrait pas. À la fin de l'émission, en regagnant le parking, on pensait qu'il allait rejoindre sa voiture avec chauffeur. En fait, il s'est dirigé vers la plus vieille 2 CV, qui menaçait de tomber en morceaux. Nous, on a été gênés de monter dans notre grosse voiture. Le plus important, ce n'est pas le bling-bling!».







S'il n'avait pas été joueur professionnel de football, Paul Philipp aurait pu être professeur d'éducation physique ou préparateur physique. C'est ce qu'il a confié à Jean-Luc Bertrand, dans sa séquence «Speed Dating» de L'essentiel Radio. «Après mon bac, j'ai signé un contrat pro avec une équipe à Bruxelles et je me suis inscrit à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, pour devenir professeur d'éducation physique mais les deux choses n'étaient pas compatibles», a expliqué l'actuel président de la Fédération luxembourgeoise de football (FLF).

De ses vingt ans, l'ex-sélectionneur des Rout Leiwen retient le sentiment de «liberté» qu'il ressentait à cette époque: «Je m'étais bien adapté et bien intégré sur le plan sportif. Bruxelles était une ville magnifique, parfois un peu trop pour un jeune joueur professionnel (rires). À l'époque, partir à l'étranger n'était pas aussi évident qu'aujourd'hui. J'avais aussi la chance de gagner plus d'argent que d'autres garçons de mon âge».

Si Paul Philipp a été marqué par sa rencontre avec le chanteur Georges Moustaki, à l'occasion d'une émission de radio (voir encadré), l'ex-joueur du Standard a toujours vécu pour le football, une passion qui le conduit parfois à regarder jusqu'à quatre matchs d'affilée à la télévision, un lendemain de Noël...

(pp/L'essentiel)