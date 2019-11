«Je ne reviens pas sur les décisions que je prends»

Bourgmestre d'Esch-sur-Alzette depuis 2017, Georges Mischo, 45 ans, a répondu aux questions de Jean-Luc Bertrand, dans la séquence «Story», diffusée tout au long de la semaine sur L'essentiel Radio. «Après 98 ans de socialisme, c'était une première d'avoir un bourgmestre CSV à la tête d'Esch-sur-Alzette», a-t-il rappelé d'emblée. «En 2018, je suis également devenu député à la Chambre, là où tous les contacts se font de manière agréable avec les ministres. La politique, c'est sept jours sur sept, 24 heures sur 24. C'est comme un marathon. À mon dernier retour de vacances, par exemple, après avoir roulé neuf heures de route, le 112 me prévenait d'un incendie à Esch. J'ai dû m'y rendre et me replonger tout de suite dans le grand bain».

À la question de savoir quel était le métier dont il rêvait, enfant, le bourgmestre d'Esch a répondu de manière très surprenante: «Je rêvais de ramasser les déchets avec le camion à ordures», dit-il, «et par après, c'était dentiste, pilote d'avion de chasse, ... comme tous les enfants plus ou moins. Et mon premier job rémunéré, c'était comme étudiant chez Sudgaz. Après l'université, mon premier job, c'était à l'école privée Marie-Consolatrice, à Esch-sur-Alzette, en tant que prof de sport, tous les samedis de 8h à 12h. Avec mon premier salaire, j'ai acheté une Vespa que je possède encore. Elle a 19 ans et je roule encore avec tous les étés». Fan du groupe U2 et particulièrement du titre «Sweetest Thing», sorti en 1987, car «cela lui rappelle la naissance de son fils», «un grand moment dans sa vie», Georges Mischo reconnaît avoir été particulièrement marqué par son père, Josy, «décédé en 2010», avec qui il a pu partager «des expériences positives et négatives». «Il aurait dû être échevin en 1999 et j'ai tout de suite pensé à lui quand j'ai été élu bourgmestre. J'aurais aimé qu'il puisse savourer ce moment avec moi».

«L'argent ne tombe pas du ciel»

En 2022, à partir du 22 février exactement, Esch-sur-Alzette deviendra capitale européenne de la culture avec Kaunas en Lituanie. «Le thème, c'est "remix culture"», rappelle Georges Mischo. «On n'oubliera pas notre passé industriel, c'est notre histoire. Notre quartier général sera d'ailleurs aux pieds des haut-fourneaux à Esch-Belval. On mettra notre patrimoine industriel au cœur de cette année culturelle. On est une ville qui veut développer ses friches. On veut tirer tout ce qui est possible de notre passé, d'un point de vue culturel et économique». Très grand fan du film «Top Gun» de Tony Scott sorti en 1986, qu'il a vu «au moins une quinzaine de fois» «avec Rocky IV», le bourgmestre d'Esch apprécie particulièrement la bande originale dont l'album comprenait le hit «Take My Breath Away». «J'ai écouté cet album au moins 1 000 fois», se souvient-il. «Et dès que j'entends ce titre, je revois Tom Cruise avec les avions de chasse».

Mais quel est donc le rapport de Georges Mischo avec l'argent? «C'est important, mais ce n'est pas le principal»,a-t-il répondu au micro de Jean-Luc Bertrand. «J'ai un garçon qui a maintenant 12 ans et je lui explique que l'argent, ce n'est pas automatique et que ça ne vient pas du ciel. J'en dépense normalement et je ne fais pas d'excès. Je n'ai pas de Ferrari ou de collections en dehors de ma Vespa». Le bourgmestre d'Esch s'est également rappelé d'une anecdote lorsqu'il était parti avec des amis à Palma de Majorque. «On était dans un café et on a décidé de rentrer», se rappelle-t-il. «Notre taxi s'est perdu et on s'est retrouvés à Costitx en plein milieu de l'île. Sans batterie chargée à nos téléphones, on n'arrivait plus à appeler quelqu'un et on a dû attendre 7h du matin pour reprendre la route sans danger. C'était un peu notre "Very Bad Trip". Celui qui se motive, comme le boxeur Wladimir Klitschko avant de rentrer sur le ring, avec «Can't Stop» des Red Hot Chili Peppers, sorti en 2002, «adore foncer». «Dans ma vie, je vais tout droit. J'essaie toujours de prendre le bon chemin. Quand une décision est prise, je ne reviens pas en arrière».

La playlist de Georges Mischo

(fl/L'essentiel)