«Le temps politique n'est pas celui de l'industrie»

Présidente de la FEDIL, Michèle Detaille est l’invitée de Jean-Luc Bertrand, tout au long de cette semaine, dans la séquence «Story» diffusée sur L’essentiel Radio. «La FEDIL, c’est la Fédération des industriels au Luxembourg», a-t-elle précisé d’emblée. «C’est la voie de l’industrie, c’est l’industrie, mais c’est aussi le service aux industries».

Première femme à ce poste et première non Luxembourgeoise, Michèle Detaille a succédé à Nicolas Buck, le 25 avril 2019. «Ce n’est pas toujours facile», a-t-elle reconnu à notre micro. «C’est facile, car il avait bien préparé le job en traçant des lignes pour plusieurs années. Et ce n’est pas forcément évident, car c’est une personnalité et c’est un bosseur. C’est quelqu’un qui communique bien et on garde de très bons contacts. C’est aussi un bon support».

«Le Covid me prive de contacts sociaux»

18 mois après son entrée en fonction, Michèle Detaille est-elle déjà parvenue à instaurer une touche personnelle? «Bon, je n’ai pas été aidée par le Covid», a-t-elle souligné, « car dans une communauté comme la FEDIL, ce sont les contacts sociaux et on en est un peu privés pour le moment. Mais je pense avoir déjà pu intégrer un petit côté qui marque une différence. Plutôt au niveau de la façon de faire. Moi, j’essaie que tous nos administrateurs soient responsables et qu’ils bossent tous sur des sujets de leur choix».

«Les chefs d’entreprise n’ont pas l’habitude d’être contrariés»

Élue plus jeune bourgmestre de Belgique, à l’âge de 25 ans, à la tête de la commune de Vaux-sur-Sûre en 1983, Michèle Detaille occupera cette fonction durant 18 ans. Membre du parti libéral (le PRL, devenu aujourd’hui le MR), elle est élue au Parlement fédéral en 1985, où elle devient également la plus jeune députée. «L’essentiel n’est pas d’être la première femme, mais de ne pas être la dernière», a-t-elle complété avec beaucoup de sagesse. «Il faut toujours qu’il y ait une suite et qu’il y ait d’autres femmes qui viennent avec moi».

«Une expérience politique comme la mienne, ça m’aide dans la gestion de la FEDIL», affirme Michèle Detaille, la présidente. «Dans nos relations avec le monde politique, je les connais bien. Pas les personnes, mais les modes de fonctionnement. Je connais bien le temps politique qui n’est pas celui de l’industrie, ni celui de la technique, ni celui de la science. Mais je connais bien aussi la façon dont il faut leur parler pour être entendu. Il ne faut pas être excessif et puis, la politique, surtout en politique, c’est l’art du compromis, donc ça aide au sein de la FEDIL, où notre conseil d’administration n’est composé que de chefs d’entreprise. Des gens intelligents qui ont un égo et qui n’ont pas vraiment l’habitude d’être contrariés».

Dans sa playlist, Michèle Detaille a tout d’abord intégré la Sarabande Georg Friedrich Haendel, sortie en 1733, mais qui fait également partie de la bande-originale de Barry Lyndon, le film de Stanley Kubrick, sorti en 1975. «C’est une musique très solennelle et un bon souvenir du film», a souligné Michèle Detaille.

