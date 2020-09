«Mon fils Renaud joue en Ligue 1 au FC Nantes»

Philippe Emond est l’invité de Jean-Luc Bertrand tout au long de cette semaine sur L’essentiel Radio. Après avoir fait le point sur ses débuts, lundi, et évoqué, mardi, les difficultés rencontrées par son entreprise lors de la période du confinement lié au Covid-19, l’administrateur exécutif de Bilia-Emond a rappelé, ce mercredi, qu’au Luxembourg, «le groupe employait 170 personnes» et «280 avec la Belgique et les deux garages (à Arlon et à Libramont). Au niveau du chiffre d’affaires, c’est 120 millions au Luxembourg et 80 millions côté belge».

Mais quand il ne travaille pas, que fait Philippe Emond? «Je fais comme tout le monde», sourit-il. «Il y a plein de choses que j’aime bien». Et Jean-Luc Bertrand de l’orienter vers la case «football». «J’ai effectivement deux passions dans la vie: les bagnoles et le football», a-t-il reconnu sur nos ondes. «J’ai même été assez idiot pour en faire deux fois un travail en étant président du Royal Excelsior Virton pendant plusieurs années (de 2010 à 2016). Maintenant, le boulot «foot» est terminé et je me rends au stade les mains dans les poches. Et c’est beaucoup plus agréable».

«On n’aime pas voir partir les gens que l’on aime »

Quant à la date du 18 janvier 2020, pour Philippe Emond, elle évoque deux choses: «1, l’anniversaire de Julie, notre assistante de direction à Luxembourg qui est un personnage important pour nous; et 2, le premier but de Renaud, mon fils, en Ligue 1. Pendant cinq ans, il a joué au Standard et maintenant, il est au FC Nantes. Il est arrivé en janvier et vous connaissez le contexte. À peine arrivé, il était un peu blessé, et puis Renaud n’est pas un footballeur qui fait soulever les foules avec des gestes techniques, mais c’est un garçon qui, à 28 ans, est apprécié. C’est un garçon qui mouille le maillot et qui travaille pour l’équipe. Généralement, cela passe bien auprès des connaisseurs de foot. Les paillettes et les grands dribbles, ça ne viendra pas de lui. Sa plus-value: il marque quand même facilement, vu qu’il a mis 43 buts en cinq ans au Standard. Il a déjà été deux fois meilleur buteur belge en activité devant Romelu Lukaku dans sa carrière. Une fois avec Waasland-Beveren et une fois avec le Standard de Liège. On lui souhaite: «Jamais deux sans trois» et puis, on verra la suite».

Au niveau de sa play-list musicale, Philippe Emond nous a surpris avec le titre de Daniel Balavoine, «Partir avant les miens». «C’est quelque chose que la plupart des gens souhaitent», souligne-t-il avec émotion, «car on n’aime pas voir partir les gens que l’on aime. Et quand on les perd, c’est toujours trop tôt. Cette chanson de Daniel Balavoine, un chanteur engagé avec une voix, une personnalité qui accroche, c’est un titre loin d’être commercial. C’est une chanson qui me chamboule au niveau de l’affection et de la famille. Vivre de la joie avec les gens et puis, ne pas les voir partir, c’est bien…».

La troisième séquence diffusée mercredi sur «L’essentiel Radio»

Philippe Emond en quelques questions

Mon premier job rémunéré? C’était dans l’entreprise de mon père. Pour la petite histoire, et cela va faire rire beaucoup de gens. Pendant quatre ans, mon père a déclaré un salaire, au niveau de son entreprise, qu’il ne me donnait pas, pour payer moins d’impôts. Un salaire «non chargé» d’aidant, côté belge. J’ai tout de même reçu mon premier salaire dans cette entreprise.

Comment ai-je dépensé mon premier salaire? Quand j’ai eu 24 ans, le mois de septembre où je me suis marié et que je commençais à avancer dans la vie, mon père m’a donné un premier salaire. Je me suis installé et j’ai été au magasin de meubles m’acheter un salon bon marché. Pour la petite histoire, on vendait aussi des meubles de jardin chez mon père et ma première salle à manger, c’était un salon de jardin d’occasion que j’ai repris pour le revendre et acheter un neuf. C’était comme ça, on ne se posait pas de questions.

Le souvenir de mes 18 ans? Je ne vais pas aller dans l’originalité. Vous avez compris à quel point je suis passionné de voitures. J’ai fait un «focus» sur mon permis de conduire, évidemment. Il fallait que ce soit le plus vite possible. Le jour de mon anniversaire ou le lendemain, j’avais déjà un rendez-vous pour passer l’examen alors que je n’avais encore rien foutu. Mon père pensait que j’allais encore me ramasser et j’ai eu 39 sur 40 tellement j’étais motivé. Et puis j’étais tout excité de monter dans la voiture en rentrant.

La première séquence diffusée lundi sur «L’essentiel Radio»

La deuxième séquence diffusée mardi sur «L’essentiel Radio»

(Frédéric Lambert / L'essentiel )