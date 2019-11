«Je ne fais jamais mes achats le dimanche»

Numéro 2 du syndicat OGBL et élue présidente depuis juin 2019, pour les cinq ans à venir, à la tête de la Chambre des salariés, Nora Back, 39 ans, a répondu aux questions de Jean-Luc Bertrand, dans la séquence «Story», diffusée tout au long de la semaine sur L'essentiel Radio. «Je suis syndicaliste depuis 15 ans, après avoir fait des études de psychologie du travail à Bruxelles», a-t-elle d'emblée affirmé celle qui a commencé sa carrière dans ce syndicat. «Je me suis toujours intéressée au bien-être des salariés dans leur vie au travail, car c'est là où nous passons le plus de temps dans notre vie».

Celle qui pourrait devenir numéro 1 de l'OGBL en décembre 2019 reconnaît qu'aujourd'hui, «partout dans le monde, les syndicats, ont du mal à s'implémenter et à mobiliser les gens». «Mais tous les jours, on travaille sur ce phénomène à l'OGBL et on fait tout pour moderniser notre image de marque pour être plus attractif pour les jeunes», a affirmé Nora Back, qui reconnaît avoir fait une «toute bonne sortie avec ses amies de l'université avec son tout premier salaire». De ses 18 ans, elle garde une image où elle s'amusait beaucoup. «Me Gustas Tu» de Manu Chao, titre sorti en 2001, est d'ailleurs un de ses titres préférés.

«Avoir du temps avec ma famille, c'est le grand luxe»

Fan de «Where is my mind» des Pixies qui figure dans la bande-originale du film «Fight Club», Nora Back, qui se définit en un mot par «liberté» travaille actuellement ardemment sur le dossier du dialogue social. «Le modèle luxembourgeois repose sur le dialogue entre le gouvernement, les employeurs et les syndicats», souligne-t-elle. «Les droits de négociations sont remis en cause et la paix sociale est fragilisée par l'attitude des employeurs».

Et à la question de savoir quel est son rapport avec l'argent, Nora Back ne se défile pas: «Je n'ai pas spécialement de rapport avec l'argent», dit-elle. «Pour moi, l'argent, il est mal réparti dans le monde. On doit faire face aujourd'hui à un grand problème de répartitions des richesses et du pouvoir d'achat. Le luxe suprême pour moi? C'est avoir du temps. Malheureusement, pour le moment, avec mon boulot, je cours de réunion en réunion. Avoir du temps libre avec ma famille, c'est du grand luxe».

«Les achats par Internet ne m'attirent pas»

«Malheureusement, je ne pourrais pas me passer de mon GSM», regrette Nora Back. «Quand je ne l'ai pas avec moi, je ressens tout de suite un manque et je le cherche partout». Pour clôturer son entretien avec Jean-Luc Bertrand, elle a choisi un dernier morceau «Bella Ciao», car «ce titre représente l'organisation et le mouvement des travailleurs», souligne-t-elle. «Pour nous c'est évident, c'est un titre qui transporte. J'ai vu la série «La casa de papel» et j'ai vraiment adoré».

Questionnée finalement sur ses habitudes de consommation, Nora Back précise qu'elle ne parvient pas à faire ses achats sur Internet. «Je ne m'y mets pas», concède-t-elle. «Ce n'est même pas uniquement par conviction, mais c'est aussi parce que cela ne m'a jamais attiré. J'essaie de faire mes achats là où j'habite. Régional, local et bio de plus en plus, mais surtout, jamais les dimanches....».

La playlist de Nora Back

(fl/L'essentiel)