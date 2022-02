«La mobilité est un service de première nécessité»

Épisode 1 La séquence du 28 février

Vice-Premier ministre, ministre de la Défense et ministre de la Mobilité et des travaux publics, François Bausch est l'invité de la «Story» sur L'essentiel Radio. Au micro de Jean-Luc Bertrand, il évoque dans le premier épisode de l'émission, le sujet de la mobilité et notamment la gratuité des transports, instaurée dans tout le pays depuis le 1er mars 2020.

Un service de première nécessité, financé par la fiscalité générale. «Il faut donner l'accès à la mobilité à tout le monde» assure-t-il. Et d'ajouter: «Les prix des tickets ne couvraient que 10% du coût total des transports. Alors cette mesure n'a pas substantiellement augmenté le coût supplémentaire pour l'État».

«Un morceau qui me met de bonne humeur»

(L'essentiel)