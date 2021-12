«À l'Eurovision, j'étais trop jeune, trop naïf»

Épisode 3 La séquence du 15 décembre

Récemment, Gast Waltzing a dirigé l’orchestre pour trois concerts avec les musiques de Harry Potter, pendant des projections des films. «C’est la chose la plus difficile que j’ai faite, j’ai travaillé la partition pendant cinq mois, je me suis levé chaque matin à 5h. La musique de Harry Potter, c’est 3h15 de musique non-stop et on ne peut pas se tromper, sinon l’orchestre perd le fil. C’est un challenge que j’ai adoré. Quand je fais mes musiques de film, c’est plus facile».

À ses débuts, Gast Waltzing a participé à l'Eurovision avec son groupe. «Je ne connaissais pas le business, j'étais trop jeune, trop naïf. Je ne regrette pas, j'ai appris beaucoup de choses, mais c'était un peu dur sur le moment. Je l'aurais fait autrement, je ne me laisserai plus influencer par tous les gens qui disent: "Tu dois faire ce morceau, tu dois t'habiller comme ça..."»

L’artiste a toujours «des projets super»! «Mon rêve pour l’avenir, c’est de continuer ce que je fais». Avant la musique, Gast Waltzing a gagné sa première paie comme... facteur. «À 15 ans, j’ai repris la tournée de mon père pendant les vacances». Avec son premier salaire, il a, bien sûr acheté des disques.

«Ennio Morricone cherche des sons, fait des trucs bizarres. Tout le monde connaît, a les images. Ce mec était absolument génial»

Épisode 2 La séquence du 14 décembre

Gast Waltzing multiplie les collaborations avec les plus grands, de Gregory Porter à James Morisson ou encore Patricia Kaas et Amy MacDonald. «J’avais l’impression qu’elle ne voulait pas le faire, qu’elle avait un peu peur de l’orchestre philharmonique. C’est pour ça qu’elle voulait aussi s’entourer de ses musiciens. Mais ça a bien marché».

Le Luxembourg n’est pas un terrain facile, pour un musicien. «Si on veut vivre professionnellement de la musique et si on veut avancer, il faut quitter le pays, qui a le désavantage d’être très petit. Si on fait un concert par an, tous ceux qui veulent te voir, ils t’ont vu. On ne peut pas partir en tournée comme en France. On a beaucoup d’avantages au pays, mais ça, c’est le gros désavantage». Encore faut-il «avoir le courage et l’endurance» d’aller affronter la concurrence plus importante des grandes villes.

«C’est un classique, même si moi, les chansons de Noël, ça me soûle»

Épisode 1 La séquence du 13 décembre

Ce Grammy Awards décroché en 2016 avec Angélique Kidjo et l’OPL, « c’est le rêve de chaque musicien, mais on n’en parle jamais, parce qu’on ne peut pas le toucher. L’expérience était super». Pour Gast Waltzing, tout a commencé dans une fanfare, à Useldange. «Mon père était secrétaire et jouait du saxophone, et moi je voulais entrer dans la fanfare».

À l’occasion de son concert de nouvel an au théâtre d’Esch, le 1er janvier à 17h, Gast Waltzing fait participer des jeunes. «Il y aura du rap, du hip hop, des danseuses hip hop et je les associe avec un orchestre de chambre. Pour moi, la musique c’est la musique, je n’aime pas séparer le classique du hip hop.

«C’est le groove, c’est la joie, c’est la musique, c’est cool, c’est génial»

