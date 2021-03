«Le Péckvillchen, l'oiseau qui attire la clientèle»

En raison des mesures sanitaires liées à la crise du Covid-19, l'Emaischen ne pourra pas avoir lieu cette année, mais L'essentiel Radio a décidé de combler ce manque en invitant, tout au long de cette semaine... Eugène «Usch» Biver. Mais qui est donc Usch Biver? «Je suis né en 1941, deux semaines après le décès du dernier potier de Nospelt», rappelle-t-il d'emblée sur nos ondes. «Je me cache derrière les fabrications des petits oiseaux-siffleurs, les «Péckvillchen» en luxembourgeois».

Mais d'où vient l'histoire des Péckvillchen? «Le village de Nospelt était connu dans le pays et au-delà des frontières pour ses poteries. Au XVIIIe et au XIXe siècles, vers Pâques, c'était la haute saison. Les fours brûlaient et on faisait des pots de lait et toutes sortes de choses pour les vendre à l'Emaischen à Luxembourg-Ville, où il y avait la fête des potiers. Pour cette occasion, on faisait des pots et des tasses et tout ce dont on avait besoin dans une cuisine. Et avec le reste de la terre, le potier faisait un petit oiseau, un Lockvögel en allemand. En Allemagne, il y a cette pancarte sur tous les cafés, c'est l'oiseau qui attire la clientèle. On sifflait donc dans cet oiseau en terre cuite et les enfants guidaient leurs parents vers les stands de poterie où ils se souvenaient avoir trouvé un bel oiseau l'année précédente. L'enfant recevait donc le petit Péckvillchen et madame achetait les pots dont elle avait besoin pour les années à venir».

Il y avait donc l'utile pour les parents et le plaisir pour les enfants. «C'est tout à fait ça et c'est l'origine des Péckvillchen», confirme Usch Biver. «Depuis toujours, je cherche à savoir d'où vient le mot «Péckvillchen» en luxembourgeois. J'ai trouvé 36 explications, mais aucune ne va complètement bien et je ne sais toujours pas, à bientôt 80 ans. On les appelle donc Péckvillchen et puis c'est tout». Le terme «Emaischen» vient quant à lui de la ville «Emmaüs». «Du temps où la majeure partie de notre pays n'était pas en mesure d'écrire, ni de lire, on jouait dans les rues, les scènes où Jéus-Christ se promenait vers «Emmaüs». Deux de ses disciples n'avaient pas réussi à le reconnaître après sa résurrection. C'était du théâtre à l'air libre et il y avait là beaucoup de monde. Les potiers de Nospelt avaient déjà le sens du commerce et ils ont donc voulu y venir, le lundi de Pâques pour y vendre leurs poteries. C'était donc de l'argent frais qui entrait au village. Entre Luxembourg et Nospelt, il y avait pas mal de cafés et, alors que les femmes attendaient leurs maris avec beaucoup d'argent, elles étaient obligées de venir les rechercher pour récupérer un peu d'argent utile durant toute l'année».

Réécoutez la séquence du lundi 22 mars 2021

La playlist de Ulf Nehrbass «Stranger in the night» de Frank Sinatra revient une fois de plus dans la playlist de L'essentiel Radio. «J'aime beaucoup de ce titre», nous a confié Usch Biver.

(Frédéric Lambert / L'essentiel )