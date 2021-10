Épisode 1 La séquence du 25 octobre

Après une carrière politique exemplaire au cours de laquelle il a notamment été Premier ministre du Luxembourg de 1984 à 1995 et président de la Commission européenne de 1995 à 1999, Jacques Santer a raccroché. «À l'âge de 80 ans, je me suis distancié de la politique active, parce que j'ai l'impression que je peux encore m'occuper d'autre chose. D'autant plus que mon épouse est décédée. Je voudrais quand même occuper mon temps de façon constructive».

Cet Européen historique admet qu'il «semble, vu de l'extérieur, que l'Europe soit fragilisée, ce qui n'est pas le cas. L'Europe est toujours une union, pas un État. C'est le problème qui se pose avec les nouveaux membres». Selon lui, «on a élargi trop rapidement sans comprendre les problèmes qui se posent avec les nouveaux États membres de l'Est». Opposé au Brexit, Jacques Santer souligne qu'après le référendum, «la jeunesse, qui n'a pas voté, est montée au créneau. Ces jeunes de 15 à 20 ans sont le pouvoir de demain. Ça me réconforte, me rend optimiste pour l'avenir de l'Union européenne».

«Je ne regrette rien, sauf que mon épouse soit morte un peu trop tôt. Pour le reste, je suis d'accord avec tout ce que j'ai pu faire.»

(L'essentiel)