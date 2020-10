«Pendant la guerre, la Gaichel n'avait pas fermé»

Directeur du Domaine de la Gaichel, Erwan Guillou est l'invité de Jean-Luc Bertrand tout au long de cette semaine dans la séquence «Story» de L'essentiel Radio. «Le domaine se situe vers le sud-ouest du Luxembourg, tout près de la frontière belge, avec trois restaurants», a d'emblée précisé Erwan Guillou, sur nos ondes. «Nous sommes la 6e génération à avoir repris le domaine de la "Gaichel" qui en luxembourgeois voulait dire "marécage"».

Face à la crise du Covid-19, comment le Domaine de la Gaichel s'y est-il pris pour s'en sortir? «C'était une situation assez inédite pour tout le monde», a reconnu Erwan Guillou. «Maintenant, on l'a vécu au jour le jour et au fur et à mesure des semaines qui passaient, le gouvernement luxembourgeois nous a quand même énormément bien soutenus. C'était rassurant et on a attendu le déconfinement pour recommencer à travailler normalement. C'était du jamais vu, car même pendant la guerre (1940-45), le Domaine de la Gaichel n'avait pas été fermé».

Fils du chef Pierrick Guillou, qui avait ouvert le Saint-Michel en face du palais grand-ducal, à Luxembourg, et la Table des Guillous, à Schouweiler, Erwan Guillou a donc repris le flambeau au Domaine de la Gaichel en compagnie de son épouse, Céline Gaul. «Mon père est arrivé avec ma mère au Grand-Duché dans les années 1970», a rappelé le fiston, qui a malheureusement vu le décès de son père en 2019. «À cette époque-là, il n'y avait pas grand-chose au niveau gastronomie. Mon père s'est mis sur place et la clientèle était présente. Ma sœur Katell est également dans la restauration. Papa et maman nous ont passé le virus, on est nés dans la restauration. Complètement. Quand on est enfant de restaurateur, on vit par la cuisine, on vit par la salle, on vit avec des clients chez nous tous les jours et quand on est né dedans, on envisage difficilement un autre travail que celui de restaurateur».

Réécoutez la séquence du lundi 26 octobre 2020

Avec Céline, son épouse depuis quatorze ans maintenant, Erwan Guillou a donc repris un domaine de la Gaichel qui vient de la famille de sa femme. «Cela fait maintenant quinze ans que l'on a racheté», a-t-il complété. Dans sa playlist, il a tout d'abord choisi le titre «Under The Bridge» des Red Hot Chili Peppers. «Car les années 80 et surtout les années 90, j'ai été baigné par toute cette pop américaine et anglaise. Surtout en concert, les Red Hot, cela reste un souvenir assez mémorable».

La playlist de Erwan Guillou

(Frédéric Lambert / L'essentiel )