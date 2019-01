«Mon principal atout? Vendre des rêves»

La chanson de Félix Koch Huey Lewis and the news, The Power of Love (1985)



«Ce titre est issu de la bande originale de "Retour vers le futur", un de mes films préférés. Je me reconnais dans le personnage principal : il a des problèmes avec son père, un voisin fait des trucs étranges. C'est un peu comme moi, j'ai aidé à construire la maison de mon voisin! C'est un film qui m'a marqué, je ne l'ai pas oublié».

Le pétillant réalisateur du film luxembourgeois «Superjhemp retörns», Félix Koch a accepté de répondre aux questions de Jean-Luc Bertrand. Une occasion de faire parler cet amoureux du cinéma qui a réussi à faire se déplacer près de 60 000 spectateurs quand même.

Il ne cache pas sa fierté : «C'est mon premier long-métrage» Lui qui vit son rêve n'a jamais envisagé une autre voie. «Le cinéma était ma passion depuis mes 14 ans. D'ailleurs mon professeur de film nous disait toujours: "si vous avez un plan B, faites-le car ce métier est trop difficile!"». Dans cette profession si compétitive, il doit sûrement sa réussite à sa capacité à «vendre des rêves».

En filigrane de sa vie, le cinéma. Il s'amuse : «J'ai vu "Seul au monde". Si j'étais perdu sur une île déserte, je saurais me débrouiller! Mais je ne pourrais pas fabriquer une photo de ma copine, donc c'est ce que j’emmènerais.»

Une personnalité vibrante

En 1999, il a 19 ans et passe son examen de fin d'études : «Je me souviens très bien, pendant l'épreuve je me suis dit que j'allais sortir de ce bâtiment et que j'avais la vie devant moi.» Il se décrit lui-même comme quelqu'un de positif: «J'aime quand les choses sont positives, quand ça avance.» Ce qui ne l'empêche pas de verser une larme à l'occasion : «La dernière fois, c'était devant "Goodbye Lenin", un film sur la réunification de l'Allemagne. Quand les gens traversent le Mur, cela me donne toujours la chair de poule et la larme à l’œil.»

S'il devait changer de vie, il n'irait pas trop loin et voudrait être sa sœur : «Je pourrais avoir une vue extérieure de moi. Ma sœur est une femme, donc c'est une toute autre perspective» ajoute-t-il avant de souligner que cette thématique est présente dans de nombreux films.

