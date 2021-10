«On va célébrer la reprise des vols vers les États-​​Unis»

Épisode 1 La séquence du 4 octobre

Après quinze années dans le secteur du transport aérien, le Suisse Michael Gloor a atterri au Luxembourg il y a un an, pour gérer la fusion entre les deux sociétés Voyages Emile Weber et Sales-Lentz Group.

Sous le nom de Travel Group Luxembourg, les deux marques Voyages Emile Weber et We Love to Travel (Sales-Lentz) et les agences vont conserver leurs noms auprès des clients. «TGL sera un peu la cuisine qui va gérer les deux restaurants» précise-t-il. Un nouveau défi au milieu d'une crise qui a frappé le secteur du tourisme dans le monde entier.

«Cet été, on n'a pas encore atteint le niveau de 2019 mais on s'en rapproche. Le retour à la normale dans le secteur du tourisme sera plus rapide que pour le secteur aérien» a-t-il envisagé. La réouverture prochaine des frontières américaines est une perspective réjouissante, notamment pour l'une des agences du groupe située à Dudelange et spécialisée dans les voyages vers les USA et le Canada.

«J'ai beaucoup aimé le film Fight Club et cette scène qui m'a beaucoup marqué »

La «Story» Comment retrouver l'émission de Jean-Luc Bertrand? • L'essentiel Radio: Du lundi au vendredi à trois reprises durant la journée (9h40/15h20/18h20). • lessentiel.lu: Un nouvel épisode est ajouté à l'article de la semaine du lundi au vendredi. • Archive Web: Dans notre dossier vous trouverez les anciennes stories. • L'essentiel: Le meilleur de la semaine est à retrouver dans notre journal de vendredi.

(L'essentiel)