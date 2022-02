Épisode 1 La séquence du 7 février

Élue le 26 décembre 2021, Polina Bashlay, qui étudie à Munich, est la nouvelle présidente de l'Association des cercles d'étudiants luxembourgeois (ACEL). L'association compte plus de 40 cercles, principalement en Europe, et rassemble plus de 10 000 étudiants luxembourgeois.

Le comité, composé d'une quinzaine d'étudiants, fait face aux nombreux défis imposés par la pandémie. «Beaucoup de choses changent souvent. Il faut agir, réagir, trouver des solutions. On ne sait jamais prévoir l'avenir. Il faut connaître les règles de chaque pays» précise-t-elle.

Et d'ajouter: «Quand on parle avec nos parents, ils disent souvent que la vie étudiante fait partie des meilleures années. Je pense qu'on a perdu deux ans de notre vie étudiante», assure-t-elle.

«J'aime la performance de Sam Smith»

(L'essentiel)