«Le projet avorté "Fage"? Tristesse et colère...»

Directeur général de la Chambre de commerce du Luxembourg, Carlo Thelen est l'invité de Jean-Luc Bertrand tout au long de cette semaine sur L'essentiel Radio. «Je résume toujours notre rôle en 3F», a-t-il d'emblée affirmé sur nos ondes. «Force de proposition, facilitateur et fédérateur. Force de proposition, car on rédige des avis sur des projets de lois et des règlements grand-ducaux, facilitateur, car on est aussi un prestataire de services quand on aide les entreprises à se développer, et fédérateur, car on est actifs sur beaucoup de domaines et on essaie de fédérer des acteurs qui œuvrent pour l'économie des entreprises au Luxembourg».

Comment Carlo Thelen a-t-il vécu, pour l'occasion, le projet avorté du groupe «Fage» qui aurait pu venir produire des yaourts entre Bettembourg et Dudelange? «Je l'ai vécu avec une certaine tristesse et colère», a-t-il regretté, «car on a fait beaucoup d'efforts de promotion avec beaucoup d'acteurs et le gouvernement. C'est important d'attirer de nouveaux investisseurs et si on regarde comment a évolué ce dossier au bout de quatre ans, ce n'est pas une bonne publicité pour le Luxembourg. À l'avenir, il faudra faire cela de manière beaucoup plus professionnelle avec plus de concertation et plus de coordination».

Carlo Thelen en quelques questions

Mon premier job? J'étais chargé d'études auprès d'un centre recherche public et à ce moment-là, on faisait une étude sur la position du Luxembourg au sein de l'Europe. Cela fait longtemps, plus de 25 ans maintenant, mais c'était vraiment très intéressant. C'était un petit job de chargé d'études sur trois mois.

De mon premier salaire? Je ne l'ai même pas dépensé tout de suite. Je l'ai épargné pour pouvoir payer mon premier loyer d'un appartement au centre-ville de Luxembourg.

Un souvenir de mes 18 ans? C'était une période magnifique et j'en ai gardé de beaux souvenirs au lycée et à l’Athénée de Luxembourg, avec ma classe de ce moment-là et mes copains. On entretient toujours des relations régulières et c'était vraiment un bon moment que l'on a passé ensemble.

