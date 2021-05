«"Vol(t)age" fait tout coudre au Luxembourg»

Designer et CEO de la marque de vêtement Vol(t)age, Claudie Grisius est l’invitée de L’essentiel Radio tout au long de cette semaine. «J’ai été avocate durant 17 ans», nous indique-t-elle d’emblée, «et j’avais l’impression d’avoir fait le tour du métier. Pour notre marque Vol(t)age, on a mis un t entre parenthèses, car c’est un jeu de mots entre le terme «voltage», en rapport avec l’électricité, et le terme «volage» (dont les sentiments sont changeants, selon le dictionnaire). On propose donc une marque qui électrise et change les looks à la fois».

Après avoir tout lancé au Luxembourg, Claudie Grisius travaille aujourd’hui à l’international. Retour un instant sur son premier défié, le jeudi 21 avril 2016. «On avait ouvert notre atelier, rue Michel Welter, dans le quartier de la Gare, à Luxembourg, en décembre 2015», se souvient notre invitée, «et ce défilé consistait pour nous en une opération de marketing d’envergure pour inviter le monde luxembourgeois et leur faire découvrir notre marque. C’était une soirée géniale où énormément de monde s’était déplacé. Et Steve Crack, l’actuel propriétaire de l’Hôtel Graace à Luxembourg, avait mis à notre disposition les murs délabrés de l’ancien Amical des Amis. On a pu tagger les murs et la veille, j’ai peu dormi. Après la soirée, il fallait tout démonter et on était tous crevés. On s’est donc couchés pour imaginer la suite».

«Notre mode se veut portable pour être portée un peu partout»

Que peut-on dire à celles et ceux qui estiment que la marque Vol(t)age est un peu chère au Grand-Duché? «On parle beaucoup de «slow fashion» pour le moment», souligne Claudie Grisius, «comme alternative à la «fast fashion». Et c’est quand même un train de produire des choses qui durent et de bonne qualité. Chez Vol(t)age, on utilise vraiment que des matériaux d’excellence et on les fait coudre au Luxembourg. Ce qui a quand même son prix. Je ne trouve pas que nous sommes chers et si on pense cela, je peux le justifier».

Comment définir la marque Vol(t)age? «On a deux volets», précise encore Claudie Grisius. «L’atelier «by Vol(t)age» qui est le label par lequel on travaille les matières plus luxueuses comme la soie et le velours. Et là, on s’inspire un peu des femmes des années 50. Ce sont les divas hollywoodiennes tout en restant très terre à terre, car notre mode se veut portable pour être portée un peu partout».

La playlist de Claudie Grisius Pour ouvrir sa playlist, Claudie Grisius nous envoie du lourd avec «Salt-N-Pepa» et le titre «Push It», «parce que ça bouge et c’est électrique», relève-t-elle.

(Frédéric Lambert/L'essentiel)