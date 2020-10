«Un consensus sur les dossiers industriels»

Mi-septembre, le groupe industriel «Fage» a officialisé qu’il ne viendrait pas produire des yaourts au Luxembourg. Qu’en pense Franz Fayot, ministre de l’Économie? «Je ne pense pas que quelqu’un a mal fait son travail», a-t-il d’emblée affirmé au micro de Jean-Luc Bertrand. «C’est un dossier qui est arrivé en 2016 dans un contexte où il y avait trois dossiers industriels: Fage, Knauf et Google. Ils sont venus plus ou moins en même temps et c’était beaucoup et cela a déclenché une discussion sur la croissance qualitative. Sur quel type de croissance on peut maîtriser au Luxembourg. Et puis sont arrivées les élections en octobre 2018 et le dossier a été politisé».

«On ne va pas refaire l’historique de "Fage"», a poursuivi le ministre de l’Économie, «mais cela démontre qu’il faut désormais avoir un consensus politique sur les grands dossiers industriels avant de commencer les procédures plus techniques. C’est cette leçon qu’il faut tirer de cet épisode». Mais que va-t-il se passer avec les quinze hectares de la zone industrielle de Wolser? «Je suis sûr que l’on va trouver assez rapidement un autre projet», s’est voulu rassurant Franz Fayot. «On est toujours heureux d’avoir du terrain industriel. Vous êtes ici à Differdange, au 1535, qui est aussi une ancienne friche industrielle. L’État luxembourgeois a besoin de terrains industriels. C’est quelque chose qui manque et je suis très confiant pour avoir un bon projet à mettre là-bas (entre Bettembourg et Dudelange)».

Fan du Bowie des années 1970

Le gouvernement va-t-il mettre en place une nouvelle forme de procédures pour l’implantation d’entreprises dans une zone industrielle ? «Il n’y aura pas vraiment de nouvelles procédures», a assuré Franz Fayot. «Ce sera toujours le ministère de l’Économie qui sera en charge de la prospection et de la recherche de nouveaux projets industriels. Cela demeure une priorité de ce gouvernement, mais on va effectivement introduire une "vérification" au niveau de la durabilité qui va comprendre des critères écologiques et environnementaux. C’est quelque chose qui est prévu au programme gouvernemental. Aujourd’hui, il ne suffit plus d’être dans les normes techniques, il faut que le dossier soit conforme à notre stratégie et à notre lutte contre le réchauffement climatique».

Fan de David Bowie, un de ses artistes préférés, Franz Fayot a choisi le titre «Let’s Dance» dans sa play-list, même si ce n’est pas son titre préféré, «car c’est une chanson des années 80. «J’ai une préférence pour le Bowie des années 1970», a souligné le ministre de l’Économie, «mais aussi pour le Bowie, très récent. Comme beaucoup de ses fans, j’ai été très ému par son dernier album «Black Star» qui était presque un album d’outre-tombe et posthume. J’écoute beaucoup de Bowie et j’adore ça».

La play-list de Franz Fayot .

